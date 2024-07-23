Пять килограмм прямо из Питера! На трассе в Тюмени задержали двух наркокурьеров

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Как выяснилось позже, коренным петербуржцем оказался только один из курьеров, второй же — житель Читы. Он и сидел за рулем машины, которая тоже была зарегистрирована в Питере.
Во время проверки документов полицейские заметили, что оба автолюбителя сильно нервничают, поэтому обыскали машину.
В ходе обыска под приборной панелью и порогами машины полицейские нашли целую партию наркотиков. Общий вес свертков составил 5 килограммов, разных веществ. Гашиша, соли, и мефедрона.
В ходе допроса оба молодых человека признали, что везли наркотики из Питера в Тюмень с целью распространения. За покушение на сбыт в таком количестве обоим может грозить срок вплоть до пожизненного.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени двое безработных открыли у себя дома нарколабораторию.