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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

На трассе в Тюмени задержали наркокурьеров из Питера с 5 кг веществ

Пять килограмм прямо из Питера! На трассе в Тюмени задержали двух наркокурьеров

23 июля 2024, 12:09
Фото: 1MI

На трассе в Тюмени задержали наркокурьеров из Питера с 5 кг веществ

В Тюмени полицейские задержали двух наркокурьеров из Санкт-Петербурга. С собой они везли очень крупную партию синтетических наркотиков.

Как выяснилось позже, коренным петербуржцем оказался только один из курьеров, второй же — житель Читы. Он и сидел за рулем машины, которая тоже была зарегистрирована в Питере.

Во время проверки документов полицейские заметили, что оба автолюбителя сильно нервничают, поэтому обыскали машину.

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В ходе обыска под приборной панелью и порогами машины полицейские нашли целую партию наркотиков. Общий вес свертков составил 5 килограммов, разных веществ. Гашиша, соли, и мефедрона.

В ходе допроса оба молодых человека признали, что везли наркотики из Питера в Тюмень с целью распространения. За покушение на сбыт в таком количестве обоим может грозить срок вплоть до пожизненного.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени двое безработных открыли у себя дома нарколабораторию.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Наркотики
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