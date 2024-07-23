nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Место дорожной аварии

Из-за страшного ДТП ограничили движение на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

23 июля 2024, 10:44
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Место дорожной аварии
Сегодня, 23 июля, на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск рядом с Тобольском произошла серьезная авария с большегрузом, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
Сюжет
ДТП

По информации ведомства, 35-летний водитель грузовика «Фредлайнер» не справился с управлением, не учел скорость движения и безопасную дистанцию. Во время торможения водитель выехал на встречку. Произошло столкновение с японской легковушкой «Ниссан Кашкай».

Место дорожной аварииМесто дорожной аварии
Место дорожной аварииМесто дорожной аварии
Место дорожной аварииМесто дорожной аварии
Место дорожной аварии
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
В ДТП с грузовиком на тюменской «трассе смерти» пострадала семья из ХМАО
Узнать подробнее

В результате аварии пострадала 31-летняя водитель и 23-летняя пассажирка легкового авто. Травмированные люди находятся в медучреждении.

Уточняется, что из-за ДТП полностью перекрыли участок автомобильной дороги федерального значения Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск (это единственная федеральная автомобильная дорога, которая соединяет Тюменскую область с ХМАО). Объезд легкового транспорта осуществляется через поселок Прииртышский.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, уточнили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Читайте также:
В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадал человекМашина превратилась в груду металла: в Тюмени по вине водителя Mazda произошло ДТПМолодой пешеход погиб под колесами иномарки в центре Тюмени
#Мелиса Учунджю#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени
Подпишитесь
Все о Дне города Тюмени 2024: подробная афиша, кто приедет и какие события ждут?
Сегодня, 08:09
Увольняемся и сидим дома! Лучшие способы увеличить доходы для тюменцев
Сегодня, 08:16
Удары шокером и бензопила над головой! Как проходят хоррор-квесты в Тюмени?
Сегодня, 06:53
Где растут дикая малина и черника? Тюменцы раскрыли урожайные места
Сегодня, 07:39
Одна ссылка — все ваши деньги! Раскрываем новые схемы мошенничества в Тюмени
Сегодня, 05:27
«Сынок, люблю, скучаю…»: тюменец стал самым юным бойцом в России, погибшим на СВО
Вчера, 09:04