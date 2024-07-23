Из-за страшного ДТП ограничили движение на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
По информации ведомства, 35-летний водитель грузовика «Фредлайнер» не справился с управлением, не учел скорость движения и безопасную дистанцию. Во время торможения водитель выехал на встречку. Произошло столкновение с японской легковушкой «Ниссан Кашкай».
В результате аварии пострадала 31-летняя водитель и 23-летняя пассажирка легкового авто. Травмированные люди находятся в медучреждении.
Уточняется, что из-за ДТП полностью перекрыли участок автомобильной дороги федерального значения Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск (это единственная федеральная автомобильная дорога, которая соединяет Тюменскую область с ХМАО). Объезд легкового транспорта осуществляется через поселок Прииртышский.
В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, уточнили в Госавтоинспекции Тюменской области.