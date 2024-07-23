Из-за страшного ДТП ограничили движение на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

По информации ведомства, 35-летний водитель грузовика «Фредлайнер» не справился с управлением, не учел скорость движения и безопасную дистанцию. Во время торможения водитель выехал на встречку. Произошло столкновение с японской легковушкой «Ниссан Кашкай».