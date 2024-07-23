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Posted 23 июля, 11:17

Published 23 июля, 11:17

Modified 23 июля, 11:19

Updated 23 июля, 11:19

Из-за «холодных» солнечных вспышек в Тюмени может отключиться электричество

Из-за «холодных» солнечных вспышек в Тюмени может отключиться электричество

23 июля 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney.
На днях ученые зафиксировали редкое явление — выброс темной плазмы на Солнце. В ближайшее время из-за выброса плазмы могут наблюдаться сбои в электросети.

Температура солнечной вспышки, которая произошла в минувшее воскресенье, составила порядка 36 тысяч градусов по Фаренгейту. Так называемая «холодная» вспышка была похожа на черный дым, вырывающийся из звезды.

В ближайшее время стоит ждать новых солнечных вспышек класса М, они прогнозируются с вероятностью 60 процентов, вспышки класса Х — с вероятностью 15 процентов, сообщает издание «Новые известия», ссылаясь на британское The Daily Mail.

Отмечается, что из-за сильнейших вспышек возможны колебания в электросети. Например, могут наблюдаться сбои в работе радио, авиационной и спутниковой связи.

У метеопатов возможны переменчивость настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна. Врачи советуют не терпеть головную боль, пить обезболивающее, а также больше времени отдыхать и прогуливаться на свежем воздухе.

Яркое астрономическое явление. В небе над Тюменью начинается звездопад
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Ученые отмечают, что вспышечная активность достигнет своего пика уже в следующем году. Частота и сила солнечных бурь будет нарастать вплоть до мощных штормов.

Ранее «Наш город» писал о том, что в небе над Тюменью начинается звездопад. В этом году метеорный поток Персеиды можно будет увидеть с 17 июля по 24 августа.

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