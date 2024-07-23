Из-за «холодных» солнечных вспышек в Тюмени может отключиться электричество

Posted 23 июля, 11:17
Published 23 июля, 11:17
Modified 23 июля, 11:19
Updated 23 июля, 11:19
Температура солнечной вспышки, которая произошла в минувшее воскресенье, составила порядка 36 тысяч градусов по Фаренгейту. Так называемая «холодная» вспышка была похожа на черный дым, вырывающийся из звезды.
В ближайшее время стоит ждать новых солнечных вспышек класса М, они прогнозируются с вероятностью 60 процентов, вспышки класса Х — с вероятностью 15 процентов, сообщает издание «Новые известия», ссылаясь на британское The Daily Mail.
Отмечается, что из-за сильнейших вспышек возможны колебания в электросети. Например, могут наблюдаться сбои в работе радио, авиационной и спутниковой связи.
У метеопатов возможны переменчивость настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна. Врачи советуют не терпеть головную боль, пить обезболивающее, а также больше времени отдыхать и прогуливаться на свежем воздухе.
Ученые отмечают, что вспышечная активность достигнет своего пика уже в следующем году. Частота и сила солнечных бурь будет нарастать вплоть до мощных штормов.
Ранее «Наш город» писал о том, что в небе над Тюменью начинается звездопад. В этом году метеорный поток Персеиды можно будет увидеть с 17 июля по 24 августа.