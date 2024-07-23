Глава РЭО Буцаев: Более 60% регоператоров столкнулись с нехваткой водителей

Как проинформировал замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов, проблема возникла из-за неконкурентной зарплаты водителей мусоровозов. Тариф регионального оператора при расчете ФОТ ориентирован на средние значения в отрасли ЖКХ, и эти показатели намного ниже рыночной стоимости этих специальностей в прочих отраслях. Например, если водитель мусоровоза зарабатывает от 40 до 80 тысяч рублей в зависимости от региона, то водители в коммерческих сферах, курьеры доставки или сотрудники сельскохозяйственных предприятий в период посевной имеют доход в несколько раз выше, указал Карелов.