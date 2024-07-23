Глава РЭО Буцаев: Более 60% регоператоров столкнулись с нехваткой водителей

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Глава РЭО Денис Буцаев указал, что для качественного предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО нужно своевременно обеспечивать вывоз отходов из мест накопления. Однако даже при условии полной укомплектованности парка мусоровозов без водителей спецтехники эту задачу решить не удается. В ходе опроса о нехватке водителей заявило 60% региональных операторов. Между тем укомплектованность сотрудниками — это важнейшее условие результативной работы регоператора, подытожил глава РЭО. Об этом информируют «Новости Волгограда».
Региональные операторы подчеркивают, что кадровый дефицит на данный момент составляет в среднем 30% от требуемого количества персонала.
Чтобы соблюдать график вывоза отходов, регоператоры формируют график работы водителей в несколько смен, включая ночные часы. В ряде регионов России водителям мусоровозов приходится самостоятельно расчищать территории контейнерных площадок от выброшенных жителями отходов для доступа к контейнерам. Например, в Оренбургской области в период устранения в регионе последствий наводнения водители мусоровозов были вынуждены на постоянной основе выполнять задачи разнорабочих, что привело к серьезному оттоку кадров с предприятий отрасли.
Как проинформировал замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов, проблема возникла из-за неконкурентной зарплаты водителей мусоровозов. Тариф регионального оператора при расчете ФОТ ориентирован на средние значения в отрасли ЖКХ, и эти показатели намного ниже рыночной стоимости этих специальностей в прочих отраслях. Например, если водитель мусоровоза зарабатывает от 40 до 80 тысяч рублей в зависимости от региона, то водители в коммерческих сферах, курьеры доставки или сотрудники сельскохозяйственных предприятий в период посевной имеют доход в несколько раз выше, указал Карелов.
Для стабильной работы по вывозу отходов региональные операторы значительно увеличивают зарплаты водителей при найме нового персонала. При этом они выходят за рамки бюджета, согласованного в тарифе, и это увеличивает реальную себестоимость вывоза отходов.