Доставка заказов в Wildberries для тюменцев стала платной. Так ли это?

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Покупатели из разных российских городов стали замечать, что плата за доставку начинается от 5 рублей. В некоторых случаях она достигает почти 3 тысяч рублей. Как дела обстоят в Тюмени?
Журналист издания nashgorod.ru проверил и выяснил, что отображение параметров заказа не изменилось, доставка не стала платной.
По имеющейся информации, представители маркетплейса проводят эксперимент. Некоторым покупателям действительно придется заплатить дополнительную сумму для транспортировки своего заказа. Эта мера введена в ряде городов.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы начали массово избавляться от пунктов выдачи заказов Wildberries и Ozon. Продавцы заявляли покупателям о хорошей прибыли и «укомплектованном» штате. Подробности этой истории — читайте в нашем материале.