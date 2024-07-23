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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Доставка заказов в Wildberries для тюменцев стала платной. Так ли это?

Доставка заказов в Wildberries для тюменцев стала платной. Так ли это?

23 июля 2024, 13:48
Фото: 1MI
Появилась информация, что популярный маркетплейс Wildberries стал брать плату за доставку заказов с некоторых покупателей. Такая практика замечена в нескольких городах России. Что насчет Тюмени?

Покупатели из разных российских городов стали замечать, что плата за доставку начинается от 5 рублей. В некоторых случаях она достигает почти 3 тысяч рублей. Как дела обстоят в Тюмени?

Журналист издания nashgorod.ru проверил и выяснил, что отображение параметров заказа не изменилось, доставка не стала платной.

По имеющейся информации, представители маркетплейса проводят эксперимент. Некоторым покупателям действительно придется заплатить дополнительную сумму для транспортировки своего заказа. Эта мера введена в ряде городов.

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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы начали массово избавляться от пунктов выдачи заказов Wildberries и Ozon. Продавцы заявляли покупателям о хорошей прибыли и «укомплектованном» штате. Подробности этой истории — читайте в нашем материале.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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