Брусника впервые в России запустила траншевую ипотеку на готовое жилье

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Партнером Брусники по новой программе выступил Сбербанк. Он разбивает заем на пять равных долей и выдает их в течение года или двух лет. Срок зависит от стоимости квартиры — ниже она 15 млн рублей или выше. Минимальный первоначальный взнос составляет 15%. Покупатели могут воспользоваться программой обмена Брусники и зачесть стоимость старой квартиры. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей. По программе можно купить и апартаменты.
Приведём пример. Допустим, вы предприниматель и решили поселиться в одном из самых престижных проектов Тюмени «1А Первомайская». Выбрали жилье за 25 млн рублей. У вас есть старая квартира, которую по программе обмена оценили в 9 млн. Первые полгода вы будете платить по ипотеке 50,8 тыс. рублей. Затем — 100 тысяч. Через два года сумма увеличится до 250 тысяч. Внушительно. Но кредит можно гасить досрочно. И если вы точно знаете, что через несколько месяцев вам поступит крупная сумма, 50 тыс. рублей за кредит в 16 млн — разумный выбор.
Другой вариант. «Европейский квартал», трехуровневая квартира почти 157 кв. метров. Стоимость 16,4 млн рублей. Предположим, у вас есть все та же старая квартира, которую Обмен взял за 9 млн. Первые полгода вы будете платить 23,5 тыс. рублей, с 6 до 12 месяца — 47 тысяч, далее — 70,5, 94 и, наконец, 117,5 тысячи.
На покупку готового жилья, особенно большого, найти спецпрограммы сегодня практически невозможно (только если ты не айтишник и не успел попасть в лимит по специализированной ипотеке). Традиционный сценарий — ставка под 20% (а после заседания ЦБ в конце июля она, скорее всего, станет еще выше) или рассрочка на два года. По базовой ставке клиент уже с первого месяца платил бы 250 или 117,5 тыс. рублей, а с траншевой — в пять раз меньше.