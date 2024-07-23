Брусника впервые в России запустила траншевую ипотеку на готовое жилье

На покупку готового жилья, особенно большого, найти спецпрограммы сегодня практически невозможно (только если ты не айтишник и не успел попасть в лимит по специализированной ипотеке). Традиционный сценарий — ставка под 20% (а после заседания ЦБ в конце июля она, скорее всего, станет еще выше) или рассрочка на два года. По базовой ставке клиент уже с первого месяца платил бы 250 или 117,5 тыс. рублей, а с траншевой — в пять раз меньше.