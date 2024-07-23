5 знаменитостей, которых чаще всего подозревают в инсценировке собственной смерти

Posted Сегодня, 20:32
Published Сегодня, 20:32
Modified Сегодня, 20:34
Updated Сегодня, 20:34
Как сообщает newia.ru, существуют теории, что Майкл Джексон и Сергей Бодров живы, а Децл и Пол Уокер переехали туда, где их не будут преследовать поклонники.
Факт смерти поп-короля окружен множеством противоречий, что и стало причиной рассуждений об инсценировке. Также фанатов насторожило, что с певцом прощались в закрытом гробу.
Возможно, Майкл устал от славы или хотел избавиться от финансовых проблем. Кроме того, есть теория, что он был агентом спецслужб, и инсценировка помогла ему избежать покушения.
Один из самых известных рэперов 90-х и нулевых умер на 36-м году жизни. Позже в интернете завирусился отрывок из его старого интервью, где исполнитель рассуждал, что однажды ему захочется инсценировать собственную смерть, чтобы провести остаток жизни на острове.
Автокатастрофа, в которой погибла принцесса Диана, вызвала подозрения в связи с тем, что леди Ди боялась покушения со стороны королевской семьи.
Примечательно, что в США сейчас проживает пенсионерка, как две капли воды похожая на принцессу Диану, которая избегает прессы и внимания к собственной персоне.
Актер и режиссер пропал без вести из-за схода ледника в Осетии. Так как тело не удалось обнаружить, появился слух, что Бодров-младший инсценировал смерть, чтобы скрыться от бандитов, которым задолжал крупную сумму.
Звезда «Форсажа» разбилась в ДТП в 2013 году. Однако то, что полицейские не разрешили подходить к месту катастрофы, а на фотографиях с места аварии не было тела погибшего актера, наталкивает некоторых фанатов на мысль, что Пол просто решил вести непубличную жизнь на отдаленном острове.