5 знаменитостей, которых чаще всего подозревают в инсценировке собственной смерти

Звезда «Форсажа» разбилась в ДТП в 2013 году. Однако то, что полицейские не разрешили подходить к месту катастрофы, а на фотографиях с места аварии не было тела погибшего актера, наталкивает некоторых фанатов на мысль, что Пол просто решил вести непубличную жизнь на отдаленном острове.