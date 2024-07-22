В Тюмени на День города планируют провести необычный автомобильный парад

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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Updated Сегодня, 10:08
О традиционном параде рассказали в администрации Тюмени. Он для города стал уже традиционным и проходит в шестой раз.
В 10 утра на площади у технопарка соберутся сотни красных автомобилей и мотоциклов различных моделей и поколений, которые в сопровождении машин ГИБДД и МЧС единой колонной проедут вдоль главных праздничных площадок города.
При этом участвуют в параде и простые тюменцы, некоторые из них специально для мероприятия купили автомобили красного цвета. Дать старт параду должен мэр города Максим Афанасьев. Он также является особым приглашенным гостем.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени перед Днем города обновили памятные цифры на набережной.