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Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

В Тюмени на День города планируют провести необычный автомобильный парад

В Тюмени на День города планируют провести необычный автомобильный парад

22 июля 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени на День города планируют провести необычный автопробег. Войдут в него только красные машины и мотоциклы.

О традиционном параде рассказали в администрации Тюмени. Он для города стал уже традиционным и проходит в шестой раз.

В 10 утра на площади у технопарка соберутся сотни красных автомобилей и мотоциклов различных моделей и поколений, которые в сопровождении машин ГИБДД и МЧС единой колонной проедут вдоль главных праздничных площадок города.

При этом участвуют в параде и простые тюменцы, некоторые из них специально для мероприятия купили автомобили красного цвета. Дать старт параду должен мэр города Максим Афанасьев. Он также является особым приглашенным гостем.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#День города
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