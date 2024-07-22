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В ДТП с грузовиком на тюменской «трассе смерти» пострадала семья из ХМАО

В ДТП с грузовиком на тюменской «трассе смерти» пострадала семья из ХМАО

22 июля 2024, 09:11
Фото: ГИБДД Тюменской области
«Киа» вынесло на встречную полосу. Предположительно, водитель уснул за рулем.
Сюжет
ДТП

Сегодня утром на 178 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе «Киа Спортейдж» столкнулся с «Газ». Легковушка вылетела на встречную полосу, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Предположительно, водитель «Киа» уснул за рулем. В аварии пострадали жена водителя и их 6-летний сын. Уточняется, что семья ехала из Нижневартовска в Тюмень. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Ранее «Наш город» писал, что на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись большегруз и легковушка. В аварии пострадал человек.

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