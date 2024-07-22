В ДТП с грузовиком на тюменской «трассе смерти» пострадала семья из ХМАО

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Сегодня утром на 178 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе «Киа Спортейдж» столкнулся с «Газ». Легковушка вылетела на встречную полосу, сообщили в ГИБДД Тюменской области.
Предположительно, водитель «Киа» уснул за рулем. В аварии пострадали жена водителя и их 6-летний сын. Уточняется, что семья ехала из Нижневартовска в Тюмень. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись большегруз и легковушка. В аварии пострадал человек.