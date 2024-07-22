В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадал человек

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Сегодня в три часа ночи на 318 километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошла авария. Там столкнулись большегруз «Вольво» и легковушка «Хендай Солярис», сообщает Противопожарная служба Тюменской области.
В результате аварии пострадал человек, его передали бригаде скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени водитель иномарки сбил подростка на пешеходном переходе. Школьник получил травму головы.