nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:43

Published Сегодня, 02:43

Modified Сегодня, 02:45

Updated Сегодня, 02:45

В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадал человек

В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадал человек

22 июля 2024, 02:43
Фото: 1MI
Авария произошла в районе трех часов ночи на 318 километре трассы. Там столкнулись большегруз и легковушка.
Сюжет
ДТП

Сегодня в три часа ночи на 318 километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошла авария. Там столкнулись большегруз «Вольво» и легковушка «Хендай Солярис», сообщает Противопожарная служба Тюменской области.

В результате аварии пострадал человек, его передали бригаде скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени водитель иномарки сбил подростка на пешеходном переходе. Школьник получил травму головы.

Читайте также:
Машина превратилась в груду металла: в Тюмени по вине водителя Mazda произошло ДТПДва человека пострадали в ДТП на тюменской трассеПеревернулся несколько раз. Под Тюменью насмерть разбился мужчина на «Москвиче»
#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Пострадавшие#Новости тюмени#Аварии#Екатеринбург#Екатеринбург – Тюмень
Подпишитесь
В Тюмени появятся знаменитые московские рестораны. Их открывает экс-омбудсмен
19 июля, 10:33
Болезнь или норма? Психиатр из Тюмени рассказал об опасности квадробинга
19 июля, 10:03
«Сумасшедшая толпа»: жители Тюмени устроили давку в очереди за бесплатным тортом
20 июля, 10:49
Золотая коллекция! Тест по самым летним советским мультфильмам
19 июля, 05:58
Штормовое предупреждение: в Тюмени выпадет более месячной нормы осадков
20 июля, 12:58
Бойцам СВО подарили дома без света и воды в тюменском селе Перевалово
20 июля, 03:58