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Posted 22 июля, 06:00

Published 22 июля, 06:00

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

СОГАЗ расширил контактный центр в Самаре для поддержки клиентов по всей стране

СОГАЗ расширил контактный центр в Самаре для поддержки клиентов по всей стране

22 июля 2024, 06:00
Фото: СОГАЗ
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749 . erid: LjN8K4iZR
В Самаре открылась новая площадка контактного центра СОГАЗа для обработки обращений клиентов по различным вопросам, включая консультации операторов с медицинским образованием по ДМС.

Новый офис расположен в историческом центре Самары на ул. Садовая, 177 в современном светлом деловом пространстве, где созданы все условия для комфортной работы. В новом контактном центре 200 рабочих мест.

Ежедневно в СОГАЗ поступает до 30 тыс. звонков со всей России. При этом среднее время ответа на звонок не превышает 1 минуты.

«Мы постоянно работаем над повышением качества услуг, поэтому развитие клиентской поддержки — приоритет для компании. Расширение нашего контакт-центра в Самаре обеспечит город новыми рабочими местами, преимущественно в медицинской сфере, и позволит СОГАЗу продолжать повышать эффективность взаимодействия с клиентами», — отметила заместитель председателя правления СОГАЗа Татьяна Тамгина на открытии центра.

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