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Из аптек пропал важный импортный препарат для диабетиков

Российских аналогов нет: тюменские диабетики остались без важного препарата

22 июля 2024, 08:50
Фото: 1MI

Из аптек пропал важный импортный препарат для диабетиков

По словам тюменки, она не смогла найти нужный препарат ни в одной аптеке. Подобрать зарубежный аналог не так просто, как кажется.

Из аптек пропал зарубежный препарат для диабетиков второго типа — «Суглат». По словам тюменки, она не может найти это лекарство ни в одной аптеке уже полторы недели.

«Принимаю „Суглат“ уже пять лет. Покупаю, хоть это и не дешево: он стоит около 2.5 тысячи рублей за упаковку, хватает на месяц. Искала это лекарство во всех аптеках Тюмени и крупных городов страны — Москва, Санкт-Петербург. Нет нигде: ни в наличии, ни под заказ. Российский аналогов нет. У других импортных — очень много побочек», — пожаловалась женщина 72.ru.

Чтобы подобрать аналог, нужно попасть к узконаправленному специалисту, что тоже непросто — своей очереди нужно ждать очень долго.

Фото: apteka.ru
«В прошлом году проблема возникала осенью, но быстро решилась. Сейчас как-то долго всё. Говорят, дело в том, что фирме, выпускающей нужное мне лекарство, не продлили лицензию», — поделилась тюменка.

В одной из аптек заявили, что не знают причин отсутствия препарата. Поставщик просто перестал отгружать лекарство без объяснения причин. В Росздравнадзоре ситуацию пока никак не прокомментировали.

Ранее «Наш город» писал, что психиатр из Тюмени Полина Сотникова рассказала, опасен ли квадробинг. По словам специалиста, тревогу нужно бить только в некоторых случаях.

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