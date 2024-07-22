Российских аналогов нет: тюменские диабетики остались без важного препарата

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Из аптек пропал зарубежный препарат для диабетиков второго типа — «Суглат». По словам тюменки, она не может найти это лекарство ни в одной аптеке уже полторы недели.
«Принимаю „Суглат“ уже пять лет. Покупаю, хоть это и не дешево: он стоит около 2.5 тысячи рублей за упаковку, хватает на месяц. Искала это лекарство во всех аптеках Тюмени и крупных городов страны — Москва, Санкт-Петербург. Нет нигде: ни в наличии, ни под заказ. Российский аналогов нет. У других импортных — очень много побочек», — пожаловалась женщина 72.ru.
Чтобы подобрать аналог, нужно попасть к узконаправленному специалисту, что тоже непросто — своей очереди нужно ждать очень долго.
«В прошлом году проблема возникала осенью, но быстро решилась. Сейчас как-то долго всё. Говорят, дело в том, что фирме, выпускающей нужное мне лекарство, не продлили лицензию», — поделилась тюменка.
В одной из аптек заявили, что не знают причин отсутствия препарата. Поставщик просто перестал отгружать лекарство без объяснения причин. В Росздравнадзоре ситуацию пока никак не прокомментировали.
Ранее «Наш город» писал, что психиатр из Тюмени Полина Сотникова рассказала, опасен ли квадробинг. По словам специалиста, тревогу нужно бить только в некоторых случаях.