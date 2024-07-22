Региональная программа помогла тюменцу развить конфетный бизнес

Александр Владимирович Штрейс ведет свой бизнес в Тюмени с 2017 года, сосредоточившись на реализации кондитерских изделий в розничные магазины города. Он успешно сотрудничает с локальными продуктовыми сетями, такими как «Абсолют Экспресс» и «Твоя Сеть», а также закупает продукцию у крупных компаний — «КДВ ГРУПП», «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» и «Объединенные кондитеры».