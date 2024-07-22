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Posted 22 июля, 13:00

Published 22 июля, 13:00

Modified Сегодня, 01:28

Updated Сегодня, 01:28

Региональная программа помогла тюменцу развить конфетный бизнес

Региональная программа помогла тюменцу развить конфетный бизнес

22 июля 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области предприниматели на развитие бизнеса могут оформить займ под льготный процент. Такую меру поддержки предоставляет региональный Фонд финансирования предпринимательства.
Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства ТО

Александр Владимирович Штрейс ведет свой бизнес в Тюмени с 2017 года, сосредоточившись на реализации кондитерских изделий в розничные магазины города. Он успешно сотрудничает с локальными продуктовыми сетями, такими как «Абсолют Экспресс» и «Твоя Сеть», а также закупает продукцию у крупных компаний — «КДВ ГРУПП», «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» и «Объединенные кондитеры».

С 2020 года Александр начал активно участвовать в исполнении государственных контрактов, а в 2022 году расширил каналы сбыта, начав реализацию продукции на маркетплейсах OZON, Wildberries и Яндекс.Маркет.

Для дальнейшего развития бизнеса и пополнения товарного запаса предпринимателю потребовались дополнительные финансовые ресурсы. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области предоставил Александру микрозайм под 12% годовых на 3 года с отсрочкой на 6 месяцев. Финансирование было обеспечено под поручительство Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Благодаря этой поддержке Александр продолжает уверенно развивать свой бизнес, предоставляя жителям Тюмени и других регионов качественные кондитерские изделия.

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