Региональная программа помогла тюменцу развить конфетный бизнес

Posted 22 июля, 13:00
Published 22 июля, 13:00
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
Александр Владимирович Штрейс ведет свой бизнес в Тюмени с 2017 года, сосредоточившись на реализации кондитерских изделий в розничные магазины города. Он успешно сотрудничает с локальными продуктовыми сетями, такими как «Абсолют Экспресс» и «Твоя Сеть», а также закупает продукцию у крупных компаний — «КДВ ГРУПП», «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» и «Объединенные кондитеры».
С 2020 года Александр начал активно участвовать в исполнении государственных контрактов, а в 2022 году расширил каналы сбыта, начав реализацию продукции на маркетплейсах OZON, Wildberries и Яндекс.Маркет.
Для дальнейшего развития бизнеса и пополнения товарного запаса предпринимателю потребовались дополнительные финансовые ресурсы. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области предоставил Александру микрозайм под 12% годовых на 3 года с отсрочкой на 6 месяцев. Финансирование было обеспечено под поручительство Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».
Благодаря этой поддержке Александр продолжает уверенно развивать свой бизнес, предоставляя жителям Тюмени и других регионов качественные кондитерские изделия.