Редчайший экземпляр. В центре Тюмени жители города заметили уникальную птицу. ВИДЕО

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Видео с необычной птицей жители города выложили в телеграм канале «ЧС Тюмень». Речь идет о так называемом белом или «бежевом» воробье. Заметили его среди стаи обычных серых птиц. Выделяется этот птенец не только цветом, но и редкостью. В природе таких можно встретить очень редко.
Ранее сообщалось о том, что в Тобольске задержали браконьера, незаконно ловившего стерлядь. Поймал он почти сто штук, по собственным словам, для личного употребления.