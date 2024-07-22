Редчайший экземпляр. В центре Тюмени жители города заметили уникальную птицу. ВИДЕО

Видео с необычной птицей жители города выложили в телеграм канале «ЧС Тюмень». Речь идет о так называемом белом или «бежевом» воробье. Заметили его среди стаи обычных серых птиц. Выделяется этот птенец не только цветом, но и редкостью. В природе таких можно встретить очень редко.