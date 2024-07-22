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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В центре Тюмени жители города заметили уникальную птицу

Редчайший экземпляр. В центре Тюмени жители города заметили уникальную птицу. ВИДЕО

22 июля 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney

В центре Тюмени жители города заметили уникальную птицу

Жители Тюмени в парке 400-летия заметили уникальную птицу в стае вполне обычных экземпляров. По словам орнитологов, встретить такую птицу можно одну на полторы тысячи.

Видео с необычной птицей жители города выложили в телеграм канале «ЧС Тюмень». Речь идет о так называемом белом или «бежевом» воробье. Заметили его среди стаи обычных серых птиц. Выделяется этот птенец не только цветом, но и редкостью. В природе таких можно встретить очень редко.

Видео: ЧС Тюмень

Ранее сообщалось о том, что в Тобольске задержали браконьера, незаконно ловившего стерлядь. Поймал он почти сто штук, по собственным словам, для личного употребления.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#Новости тюмени#Птицы#Миграция
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