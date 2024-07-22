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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Национальная неделя HR и рекламы будет проходить на Урале 16–20 сентября

Национальная неделя HR и рекламы будет проходить на Урале 16–20 сентября

22 июля 2024, 09:03
Фото: Национальная неделя HR и рекламы
С 16 по 20 сентября в Екатеринбурге пройдет Национальная неделя HR и рекламы, в рамках которой состоятся национальный рекламный форум «Регионы» (НРФ «Регионы») и HR Forum Big Fish. Главной темой мероприятий станут актуальные коммуникационные тенденции в бизнесе.

Более 4 000 участников соберутся для дискуссий в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — МТС Live Hall, пишет tagilcity.ru.

Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР, руководитель оргкомитета, обратил внимание на важность поддержки локальных брендов. Речь идет о помощи в создании эффективных рекламных кампаний и предоставлении эффективных маркетинговых инструментов МСП. Программа НРФ «Регионы» в этом году будет сосредоточена на роли коммуникаций в общей системе развития бизнеса.

Отметим, что Национальная неделя HR и рекламы станет ключевым событием в регионе, которое объединит руководителей компаний, HR-специалистов и профессиональных маркетологов из разных уголков России. Деловая программа форума будет охватывать как федеральную повестку, так и локальные вызовы в сфере рекламы.

На форуме планируются дискуссии, посвященные актуальным вопросам маркетинга и рекламы. В программе заявлены следующие тематические блоки: стратегия, креатив, цифровые технологии, медиа, маркетинговые коммуникации и лучшие практики. Медиахолдинг 1MI выступит информационным партнером форума.

Более подробная информация о мероприятии размещена на его официальном сайте.

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