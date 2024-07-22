Национальная неделя HR и рекламы будет проходить на Урале 16–20 сентября

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Более 4 000 участников соберутся для дискуссий в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — МТС Live Hall, пишет tagilcity.ru.
Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР, руководитель оргкомитета, обратил внимание на важность поддержки локальных брендов. Речь идет о помощи в создании эффективных рекламных кампаний и предоставлении эффективных маркетинговых инструментов МСП. Программа НРФ «Регионы» в этом году будет сосредоточена на роли коммуникаций в общей системе развития бизнеса.
Отметим, что Национальная неделя HR и рекламы станет ключевым событием в регионе, которое объединит руководителей компаний, HR-специалистов и профессиональных маркетологов из разных уголков России. Деловая программа форума будет охватывать как федеральную повестку, так и локальные вызовы в сфере рекламы.
На форуме планируются дискуссии, посвященные актуальным вопросам маркетинга и рекламы. В программе заявлены следующие тематические блоки: стратегия, креатив, цифровые технологии, медиа, маркетинговые коммуникации и лучшие практики. Медиахолдинг 1MI выступит информационным партнером форума.
Более подробная информация о мероприятии размещена на его официальном сайте.