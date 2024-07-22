Национальная неделя HR и рекламы будет проходить на Урале 16–20 сентября

Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР, руководитель оргкомитета, обратил внимание на важность поддержки локальных брендов. Речь идет о помощи в создании эффективных рекламных кампаний и предоставлении эффективных маркетинговых инструментов МСП. Программа НРФ «Регионы» в этом году будет сосредоточена на роли коммуникаций в общей системе развития бизнеса.