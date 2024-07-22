Многодетная семья из Тюменской области развивает бизнес с помощью господдержки

Старшая дочь Эмилия в свои 16 лет уже серьезно увлечена предпринимательством. В прошлом году она прошла обучение в «Азбуке предпринимателя» от Центра «Мой бизнес» Тюменской области и сейчас готовится принять участие в конкурсе грантов для молодых предпринимателей.