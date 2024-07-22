Многодетная семья из Тюменской области развивает бизнес с помощью господдержки

Posted 22 июля, 15:10
Published 22 июля, 15:10
Modified Сегодня, 01:35
Updated Сегодня, 01:35
Семья Турмышевых из села Канаш — яркий пример предпринимательского духа и успешного ведения семейного дела.
Глава семейства Роман занимается продажами товаров на популярных маркетплейсах. В свою очередь, мать троих детей Елена своими руками изготавливает оригинальные топиарные 3D-фигуры из пенопласта. Эти изделия украшают центр Нижней Тавды, где к году семьи Елена создала целую семью медвежьих фигур.
Старшая дочь Эмилия в свои 16 лет уже серьезно увлечена предпринимательством. В прошлом году она прошла обучение в «Азбуке предпринимателя» от Центра «Мой бизнес» Тюменской области и сейчас готовится принять участие в конкурсе грантов для молодых предпринимателей.
«Мы не раз обращались в Центр „Мой бизнес“ за поддержкой и консультацией. В этом году воспользовались отличной возможностью — через цифровую платформу МСП.РФ подключили бесплатные консультации по маркетингу и финансам», — поделилась Елена Турмышева.
Поддержка, оказываемая этой многодетной предпринимательской семье, предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Благодаря этому Турмышевы уверенно развивают свой бизнес и вдохновляют своим примером других жителей региона.