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Posted 22 июля, 15:10

Published 22 июля, 15:10

Modified Сегодня, 01:35

Updated Сегодня, 01:35

Многодетная семья из Тюменской области развивает бизнес с помощью господдержки

Многодетная семья из Тюменской области развивает бизнес с помощью господдержки

22 июля 2024, 15:10
Фото: Правительство Тюменской области
Центр «Мой бизнес» помог многодетной семье предпринимателей из Нижнетавдинского района с развитием их дела. Супруги активно пользуются мерами поддержки, которые предоставляет им государство и региональные власти.
Фото: сайт департамента инвестиционной политики ТО

Семья Турмышевых из села Канаш — яркий пример предпринимательского духа и успешного ведения семейного дела.

Глава семейства Роман занимается продажами товаров на популярных маркетплейсах. В свою очередь, мать троих детей Елена своими руками изготавливает оригинальные топиарные 3D-фигуры из пенопласта. Эти изделия украшают центр Нижней Тавды, где к году семьи Елена создала целую семью медвежьих фигур.

Старшая дочь Эмилия в свои 16 лет уже серьезно увлечена предпринимательством. В прошлом году она прошла обучение в «Азбуке предпринимателя» от Центра «Мой бизнес» Тюменской области и сейчас готовится принять участие в конкурсе грантов для молодых предпринимателей.

«Мы не раз обращались в Центр „Мой бизнес“ за поддержкой и консультацией. В этом году воспользовались отличной возможностью — через цифровую платформу МСП.РФ подключили бесплатные консультации по маркетингу и финансам», — поделилась Елена Турмышева.

Поддержка, оказываемая этой многодетной предпринимательской семье, предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Благодаря этому Турмышевы уверенно развивают свой бизнес и вдохновляют своим примером других жителей региона.

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