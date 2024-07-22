nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июля, 05:03

Published 22 июля, 05:03

Modified 22 июля, 05:05

Updated 22 июля, 05:05

«Есть сложности»: тюменка Водонаева осталась без заработка после «голой» вечеринки

22 июля 2024, 05:03

Алена Водонаева потеряла часть заработка после «голой» вечеринки Ивлеевой

Алена Водонаева призналась, что провела на вечеринке около 30 минут. Этого хватило, чтобы звезда лишилась рекламных предложений и проектов.

Тюменка Алена Водонаева заявила, что испытывает некоторые трудности с заработком после «голой» вечеринки Ивлеевой. Телеведущая лишилась части рекламных предложений и контрактов.

«Я пришла на 30 минут. Эта вечеринка ничем не отличалась от других вечеринок, но из-за раздутости вокруг нее выглядело все очень странно. У меня нет фото в комнате, где все снимались, я туда даже не дошла. Я встретила своего друга возле гардероба, проболтала с ним много времени», — объяснила тюменка на шоу «Света вокруг света».
Золотая коллекция! Тест по самым летним советским мультфильмам
Узнать подробнее

По словам Водонаевой, многие звезды не задерживались на вечеринке надолго. Так, например, Дима Билан приехал всего на пять минут, а кто-то и вовсе приезжал просто поздороваться. Несмотря на это, почти все гости вечеринки столкнулись с «отменой».

«У меня стало меньше рекламы, есть некоторые сложности с проектами. Но у меня нет времени расстраиваться из-за этого, хотя обидно, что так получилось», — сказала телеведущая.

Ранее «Наш город» писал, что Алена Водонаева собралась на свидание с актером из сериала «Уэнсдей» Перси Хайнс Уайтом. Он младше тюменки на 20 лет.

Читайте также:
Новую скейт-площадку построят в «Затюменском» экопарке в 2025 годуИз-за паводка в Тюменской области выросло производство водыТеневой сектор: в Тюмени растет число сотрудников, работающих неофициально
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Артисты#Вечеринка#Шоу#Алена Водонаева
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика