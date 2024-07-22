Энергообъект СУЭНКО в Тюмени вновь стал арт-объектом

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В 2017 году стены трансформаторных подстанций СУЭНКО впервые стали холстами для воплощения творческих идей участников фестиваля культурного проектирования городского пространства «Морфология улиц». С тех пор компания выступает партнером мероприятия, предоставляя возможность известным российским стрит-арт художникам делать облик города ярче на своих энергообъектах.
В рамках проекта перед местными художниками выступают с лекциями и проводят практические уроки ведущие российские художники-урбанисты, а объекты городской инфраструктуры превращаются в арт-объекты. До 30 сентября 2024 года художники создадут муралы, мозаику, ассамбляжи, постеры, кинетические объекты и другие формы искусства, которые будут интерактивно взаимодействовать с городом.
Энергетики традиционно поддерживают творческие мероприятия, направленные на преображение территории присутствия компании и оживление городских улиц. Каждая из преобразившихся подстанций имеет свою историю, увидеть которую можно на странице музея «Энергия СУЭНКО».
Текущий год не стал исключением для обновления «брутального» внешнего вида подстанций компании. Команда проекта и приглашенные художники из Санкт-Петербурга реализовали эскиз на фасаде здания хозяйственного корпуса, отражающий состояние человека с ментальными особенностями.
Здесь изображена группа людей, которые, на первый взгляд, не связаны между собой по пластике, но при этом объединены цветовой гаммой и возрастом. Они символизируют круг общения. Так я изобразила свои чувства и чувства людей с расстройством при взаимоотношении с социумом. Это важная тема для человека в современном обществе, — пояснила автор работы «Попытка к коадаптации» Надя О.
Отметим, воплотить замысел художницы в жизнь помогли участники иммерсивной мастерской «Мир», в которой состоят люди с ментальными расстройствами.