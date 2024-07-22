Энергообъект СУЭНКО в Тюмени вновь стал арт-объектом

В рамках проекта перед местными художниками выступают с лекциями и проводят практические уроки ведущие российские художники-урбанисты, а объекты городской инфраструктуры превращаются в арт-объекты. До 30 сентября 2024 года художники создадут муралы, мозаику, ассамбляжи, постеры, кинетические объекты и другие формы искусства, которые будут интерактивно взаимодействовать с городом.