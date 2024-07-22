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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Будут ли магнитные бури на этой неделе?

Держать таблетки под рукой? Прогноз магнитных бурь в Тюменской области на неделю

22 июля 2024, 14:15
Фото: Изображение Midjourney
Будут ли магнитные бури на этой неделе?

Специалисты дали прогноз магнитных бурь в Тюменской области на неделю

Ждать ли магнитных бурь и геомагнитных потрясений на этой неделе в Тюменской области? Читайте в нашем материале.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, наступившая неделя будет достаточно спокойной. Сильных геомагнитных возмущений не прогнозируется, отмечают специалисты. На графике магнитных бурь указано, что с 22 по 28 июля геоудары будут равняться одному-двум баллам.

Что касается вспышечной активности, то сейчас она находится на красном уровне. Накануне на Солнце произошло 20 вспышек класса С и выше, сегодня — уже 15 вспышек. Среди них есть вспышки класса М.

В прогнозе на месяц также нет сведений о мощных потрясениях магнитосферы Земли. Однако информация регулярно обновляется.

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Во время магнитных бурь и геомагнитных колебаний у метеочувствительных людей может наблюдаться переменчивость настроения, обострение хронических болезней. Возможно повышение давления или нарушение сна. Врачи советуют не терпеть головную боль, пить обезболивающее, а также больше времени отдыхать и прогуливаться на свежем воздухе.

Ранее «Наш Город» писал, что в выходные Тюмень накрыли мощные магнитные бури. Они были тяжелыми для метеозависимых тюменцев.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Магнитные бури#Астрономия
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