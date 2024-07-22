Держать таблетки под рукой? Прогноз магнитных бурь в Тюменской области на неделю

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, наступившая неделя будет достаточно спокойной. Сильных геомагнитных возмущений не прогнозируется, отмечают специалисты. На графике магнитных бурь указано, что с 22 по 28 июля геоудары будут равняться одному-двум баллам.
Что касается вспышечной активности, то сейчас она находится на красном уровне. Накануне на Солнце произошло 20 вспышек класса С и выше, сегодня — уже 15 вспышек. Среди них есть вспышки класса М.
В прогнозе на месяц также нет сведений о мощных потрясениях магнитосферы Земли. Однако информация регулярно обновляется.
Во время магнитных бурь и геомагнитных колебаний у метеочувствительных людей может наблюдаться переменчивость настроения, обострение хронических болезней. Возможно повышение давления или нарушение сна. Врачи советуют не терпеть головную боль, пить обезболивающее, а также больше времени отдыхать и прогуливаться на свежем воздухе.
Ранее «Наш Город» писал, что в выходные Тюмень накрыли мощные магнитные бури. Они были тяжелыми для метеозависимых тюменцев.