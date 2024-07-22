5 самых полезных для здоровья продуктов

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Общественная служба новостей узнала о пяти самых полезных для здоровья продуктов, которые стоит ввести в свой рацион.
Гречка считается одной из самых полезных круп, среди всех зерновых. В ее составе много клетчатки, которая очень полезна для пищеварения. Сбалансированный витаминно-микроэлементный состав гречки способствует укреплению стенок кровеносных сосудов. Особенно эту крупу стоит есть людям с варикозным расширением вен.
Важным плюсом гречневой крупы является высокое питательное свойство при минимальном содержании калорий. В ней содержится масса растительного белка, железа и магния. Благодаря этому гречневую крупу даже назначают врачи для пациентов при лечении анемии, болезнях сердца и сосудов. Гречневую крупу рекомендуют для восстановления организма после операции. Также ее полезно есть людям при сахарном диабете. У гречки минимальный гликемический индекс и поэтому крупа не вызовет резких скачков содержания сахара, а наоборот — поддержит нормальный уровень инсулина.
Оливковое масло незаменимо в рационе жителей Испании, Италии, Греции и других регионов Южной Европы. Не даром ее население занимает одни из лидирующих мест в рейтинге ожидаемой продолжительности жизни. Польза оливкового масла очень велика, ведь в нем содержится большое количество омега-3 и омега-9 олеиновой кислоты. Продукт обладает противовоспалительным действием благодаря содержанию в нем антиоксидантов. При этом лучше отдавать предпочтение маслу extra virgin, то есть холодного отжима, в нем гораздо больше пользы для организма.
Как утверждают специалисты, при регулярном употреблении оливкового масла extra virgin, снижается вероятность развития онкологии, деменции и болезни Альцгеймера. Оливковое масло полезно для пищеварительной системы и кровеносных сосудов.
Тыквенные семечки крайне полезны для пищеварительной системы благодаря тому, что в их состав входит клетчатка. Если регулярно употреблять тыквенные семечки, то нормализуется стул и ускорится метаболизм. В продукте много растительного белка, который стоит есть тем, кто хочет похудеть, но при этом желает сохранить мышечную массу.
Семена тыквы идеальны для тех, кто на диете. Продукт помогает снизить постоянное желание полакомиться каким-нибудь десертом, ведь семечки довольно долго усваиваются и имеют низкий гликемический индекс, поэтому резких скачков сахара в крови не возникнет точно.
Специалисты советуют покупать сырые семечки тыквы, без каких-либо добавок. Норма в день — 30 грамм, не больше. При этом, из-за высокой калорийности продукта, семечки лучше есть в первой половине дня. Употреблять их перед сном не рекомендуется.
Специалисты рекомендуют употреблять зеленые овощи всем, но в особенности тем, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни. Зеленые овощи способствуют омоложению организма, их важно есть людям, которые стремятся сбросить лишний вес. При регулярном употреблении зеленых овощей человек почувствует себя гораздо лучше: наладится пищеварение и пройдет дискомфорт в желудке, появится больше энергии, улучшится состояние волос ногтей и кожи, уменьшится отечность.
Темный шоколад предпочитают те, кто сидит на диете, ведь пару ломтиков такого лакомства не навредят фигуре и утолят желание съесть сладкий десерт. Темный шоколад поддерживает нормальное артериальное давление, а также помогает лучшей работе сердца. Особенно темный шоколад нужно есть людям в возрасте 35 — 65 лет, так как он способствует снижению развития инфаркта и инсульта.
Врачи советуют употреблять не более 45 граммов темного шоколада в день. При этом условии продукт станет для вас источником хорошего настроения, улучшит работу мозга и защитит организм от целого ряда заболеваний.