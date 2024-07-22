5 самых полезных для здоровья продуктов

Оливковое масло незаменимо в рационе жителей Испании, Италии, Греции и других регионов Южной Европы. Не даром ее население занимает одни из лидирующих мест в рейтинге ожидаемой продолжительности жизни. Польза оливкового масла очень велика, ведь в нем содержится большое количество омега-3 и омега-9 олеиновой кислоты. Продукт обладает противовоспалительным действием благодаря содержанию в нем антиоксидантов. При этом лучше отдавать предпочтение маслу extra virgin, то есть холодного отжима, в нем гораздо больше пользы для организма.