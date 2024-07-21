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Posted 21 июля, 12:23

Published 21 июля, 12:23

Modified Сегодня, 00:56

Updated Сегодня, 00:56

Тюменские медики помогли молодой пациентке с агрессивной формой рака

Тюменские медики помогли молодой пациентке с агрессивной формой рака

21 июля 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменский «Медгород» обратилась молодая женщина с агрессивной формой онкологии. У тюменки был диагностирован рак Педжета — заболевание, которое случается в 5% случаев от всех злокачественных новообразований молочной железы. О том, как помогли врачи пациентке, рассказали в депздраве региона.

Небольшое изменение кожи в области ареолы стало поводом для обращения к специалисту. Врач-дерматолог, заподозрив наличие злокачественного процесса, направил женщину на прием к онкологу. У тюменки был диагностирован рак Педжета. По словам онколога, такие новообразования встречаются не часто, примерно в 5% случаев от всех злокачественных новообразований молочной железы.

«Этот тип рака проявляется видимым дефектом — язвой, изменением формы соска или небольшого покраснения на коже (так называемая неопухолевая форма). Если вовремя не начать лечение, то злокачественные клетки распространятся по ходу протока и уже тогда развивается опухоль в толще молочной железы. Часто такие новообразования сложно заметить вовремя, поэтому очень важно регулярно осматривать молочные железы и обращать внимание на любые изменения», — прокомментировал Иван Кашин, врач-онколог Медицинского города.

Хирурги провели резекцию сосково-ареолярного комплекса, саму молочную железу удалось сохранить. По данным гистологического исследования у пациентки нулевая стадия заболевания, неинвазивная форма. В будущем женщина сможет обратиться к хирургам Медгорода для проведения реконструктивной операции по восстановлению соска и ареолы.

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