Тюменские медики помогли молодой пациентке с агрессивной формой рака

«Этот тип рака проявляется видимым дефектом — язвой, изменением формы соска или небольшого покраснения на коже (так называемая неопухолевая форма). Если вовремя не начать лечение, то злокачественные клетки распространятся по ходу протока и уже тогда развивается опухоль в толще молочной железы. Часто такие новообразования сложно заметить вовремя, поэтому очень важно регулярно осматривать молочные железы и обращать внимание на любые изменения», — прокомментировал Иван Кашин, врач-онколог Медицинского города.