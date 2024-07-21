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Posted 21 июля, 14:20

Published 21 июля, 14:20

Modified Сегодня, 01:14

Updated Сегодня, 01:14

Тюменские хирурги провели уникальную операцию по спасению кисти руки ребенка

Тюменские хирурги провели уникальную операцию по спасению кисти руки ребенка

21 июля 2024, 14:20
Фото: 1MI
Детские травматологи областной клинической больницы №2 спасли руку ребенку с резаной раной левой кисти. Мальчик получил травму при пользовании кухонным ножом без соблюдения техники безопасности, сообщает пресс-служба регионального депздрава.

Ребенка в экстренном порядке осмотрел врач — травматолог-ортопед, который диагностировал повреждение сухожилий сгибателя пальца левой кисти. Было принято решение провести первичную хирургическую обработку раны и фиксацию конечности гипсовой лонгетой.

Спустя три недели после травмы появилось воспаление мягких тканей по ладонной поверхности, которое постепенно распространялось и привело к возникновению гнойного лигатурного свища в зоне рубца.

«На совместном травматолого-хирургическом консилиуме принято решение о целесообразности оперативного лечения. Мы госпитализировали пациента и совместно с травматологом-ортопедом Алексеем Сидоренко провели уникальную поэтапную операцию по спасению кисти — санацию очага воспаления, пересадку кожного лоскута на сформировавшийся дефект тканей. После чего левую верхнюю конечность иммобилизировали гипсовой лонгетой», — рассказал врач — травматолог-ортопед, кистевой хирург ОКБ № 2 Игорь Супрунов.

Пациент неделю находился на стационарном лечении под наблюдением Игоря Супрунова и, благодаря реабилитационным мероприятиям, функция пальца восстановилась практически полностью. Кожные лоскуты полностью прижились.

На базе детского стационара областной клинической больницы № 2 активно развивается кистевая хирургия. Игорь Супрунов, прошел обучение на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера» Минздрава России по направлению лечения врожденных и приобретенных деформаций кисти.

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