Тюменские хирурги провели уникальную операцию по спасению кисти руки ребенка

«На совместном травматолого-хирургическом консилиуме принято решение о целесообразности оперативного лечения. Мы госпитализировали пациента и совместно с травматологом-ортопедом Алексеем Сидоренко провели уникальную поэтапную операцию по спасению кисти — санацию очага воспаления, пересадку кожного лоскута на сформировавшийся дефект тканей. После чего левую верхнюю конечность иммобилизировали гипсовой лонгетой», — рассказал врач — травматолог-ортопед, кистевой хирург ОКБ № 2 Игорь Супрунов.