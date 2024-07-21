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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

На Тюменскую область идут дожди

Тюмень зальет дождями. Погода резко изменится на следующей неделеле

21 июля 2024, 12:31
Фото: 1MI

На Тюменскую область идут дожди

В Тюменской области на предстоящей рабочей неделе изме6ится погода — в регионе похолодает до +16….+21, также ожидаются грозы и дожди, местами ливни. В понедельник на юге региона синоптики обещают переменную облачность, дожди и грозы в течение дня.

Максимальная дневная температура воздуха составит +18…+23, в ночные часы термометры покажут +9….+14. Во вторник и среду существенно погода не изменится — ожидаются грозы, дожди, местами ливни, +17…+23 в дневные часы и до +11…+16 ночью. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.

В Тюмени в понедельник метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, дожди в течение дня и +13…+19. Во вторник на областную столицу обрушатся ливни — ожидается выпадение более трети месячной нормы осадков. Максимальная температура воздуха в этот день составит +14…+17.

В среду, 23 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь и потепление до +18….+20.

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