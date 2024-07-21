Тюмень зальет дождями. Погода резко изменится на следующей неделеле

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Максимальная дневная температура воздуха составит +18…+23, в ночные часы термометры покажут +9….+14. Во вторник и среду существенно погода не изменится — ожидаются грозы, дожди, местами ливни, +17…+23 в дневные часы и до +11…+16 ночью. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.
В Тюмени в понедельник метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, дожди в течение дня и +13…+19. Во вторник на областную столицу обрушатся ливни — ожидается выпадение более трети месячной нормы осадков. Максимальная температура воздуха в этот день составит +14…+17.
В среду, 23 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь и потепление до +18….+20.