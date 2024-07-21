Тюмень зальет дождями. Погода резко изменится на следующей неделеле

Максимальная дневная температура воздуха составит +18…+23, в ночные часы термометры покажут +9….+14. Во вторник и среду существенно погода не изменится — ожидаются грозы, дожди, местами ливни, +17…+23 в дневные часы и до +11…+16 ночью. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.