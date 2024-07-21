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В Тюмени 21 июля ожидаются дожди и +22

Синоптики обещают тюменцам ливни и град

21 июля 2024, 03:10
Фото: 1MI

В Тюмени 21 июля ожидаются дожди и +22

На юге Тюменской области 21 июля ожидается переменная облачность, дожди, грозы, местами пройдут ливни и град. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 15-17 м/с. Термометры покажут +20…+25 днем, +12…+17 в вечерние часы.

В Тюмени 21 июля ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в течение дня. Утром термометры покажут +17…+21, днем +22….+21, в темное время суток ожидается +14…+17. Ветер будет дуть со скоростью до 2,4-2,9 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:16, закат в 21:13, продолжительность дня 16 часов 57 минут.

В Тобольске 21 июля синоптики обещают пасмурную погоду, дожди, ливни в течение дня. Утром ожидается +17…+21, днем термометры покажут +21…+22, в вечерние часы температура воздуха составит +15…+18. Скорость ветра составит 2-3,2 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 3:58, закат в 21:09, продолжительность дня 17 часов 11 минут.

В Ишиме 21 июля ожидается переменная облачность, небольшой дождь в течение дня. Утром температура воздуха составит +17…+23, днем +23…+24, в вечерние часы термометры покажут +15…+18. Ветер будет дуть со скоростью 1,7-4,5 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:07, закат в 20:50, продолжительность дня 16 часов 43 минуты.

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