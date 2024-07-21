Синоптики обещают тюменцам ливни и град

В Тюмени 21 июля ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в течение дня. Утром термометры покажут +17…+21, днем +22….+21, в темное время суток ожидается +14…+17. Ветер будет дуть со скоростью до 2,4-2,9 м/с.