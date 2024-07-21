Борьба с крысами и инфекциями: в Тюменской области устраняют последствия паводка

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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На территории площадью более 290 гектаров проведена дератизация, на участках площадью 39,5 гектаров — дезинсекция.
Продолжаются работы по лабораторному контролю воды, подвозимой в населенные пункты Казанского и Абатского районов.
Ранее «Наш Город» писал, что в селе Абатское организовали подвоз питьевой воды. Также в населенном пункте запустили в работу спецпавильоны, где местные жители могут набрать воду в тару бесплатно.