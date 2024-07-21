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В Тюменской области продезинфицировали после паводка 838 домов

Борьба с крысами и инфекциями: в Тюменской области устраняют последствия паводка

21 июля 2024, 04:44
Фото: 1MI

В Тюменской области продезинфицировали после паводка 838 домов

В Тюменской области продезинфицировали после паводка 838 домов. Также обработаны более 230 колодцев и скважин, 5 социальных объектов.

На территории площадью более 290 гектаров проведена дератизация, на участках площадью 39,5 гектаров — дезинсекция.

Продолжаются работы по лабораторному контролю воды, подвозимой в населенные пункты Казанского и Абатского районов.

Ранее «Наш Город» писал, что в селе Абатское организовали подвоз питьевой воды. Также в населенном пункте запустили в работу спецпавильоны, где местные жители могут набрать воду в тару бесплатно.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Паводок#Дезинсекция
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