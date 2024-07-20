В выпекании самого большого баурсака соревнуются тюменцы

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Команды попробуют побить рекорд, установленный в 2022 году. Тогда длина мучного изделия, жаренного в масле, составляла 76 сантиметров, а ширина 33 сантиметра.
Также в программе дегустация чая, выращенного в Тобольском районе, концертные выступления, мастер-классы, также работают интерактивные зоны. Трансляция фестиваля ведется в ВК сообществе Гастрономический фестиваль «Сибирский баурсак».
В 18:00 гостей праздника ждет музыкальное шоу TATAR OPENAIR, на котором выступят Dj RyabikOFF, первый сибирско-татарский рэпер Чингис Бикиняев, татарская группа «Карт Аяк». Акже гостей праздника ожидает пенная вечеринка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня на набережной в 16:00 начнут жарить самый большой шашлык в России. Его длина составит 438 метров.