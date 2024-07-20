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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

В Тобольском районе готовят огромный баурсак

В выпекании самого большого баурсака соревнуются тюменцы

20 июля 2024, 10:18
Фото: Гастрономический фестиваль «Сибирский баурсак»

В Тобольском районе готовят огромный баурсак

IV гастрономический фестиваль «Сибирский баурсак» стартовал сегодня в тобольском поселке Прииртышский. В рамках мероприятии 17 команд соревнуются в выпекании самого большого баурсака.

Команды попробуют побить рекорд, установленный в 2022 году. Тогда длина мучного изделия, жаренного в масле, составляла 76 сантиметров, а ширина 33 сантиметра.

Также в программе дегустация чая, выращенного в Тобольском районе, концертные выступления, мастер-классы, также работают интерактивные зоны. Трансляция фестиваля ведется в ВК сообществе Гастрономический фестиваль «Сибирский баурсак».

В 18:00 гостей праздника ждет музыкальное шоу TATAR OPENAIR, на котором выступят Dj RyabikOFF, первый сибирско-татарский рэпер Чингис Бикиняев, татарская группа «Карт Аяк». Акже гостей праздника ожидает пенная вечеринка.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня на набережной в 16:00 начнут жарить самый большой шашлык в России. Его длина составит 438 метров.

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