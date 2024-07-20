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Published Сегодня, 12:58

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Updated Сегодня, 13:00

В Тюменской области ожидаются грозы и ливни

Штормовое предупреждение: в Тюмени выпадет более месячной нормы осадков

20 июля 2024, 12:58
Фото: 1MI

В Тюменской области ожидаются грозы и ливни

По прогнозам синоптиков тюменского филиала тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, на юге региона 21 июля будет дождливо и ветрено. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, в отдельных района вероятен град.

Температура воздуха днем составит +20…+25, в ночные часы ожидается до +12…+17.

В Тюмени в воскресенье, 21 июля, метеорологи прогнозируют дожди в течение дня, грозы. Максимальная температура воздуха днем составит +20…+21, в ночные часы столбики термометров не поднимутся выше +16…+18.

В понедельник и вторник в областной столице продолжат лить дожди. По прогнозам метеорологов, во вторник, 23 июля, в Тюмени ожидается выпадение половины месячной нормы осадков. Температура воздуха в эти дни опустится до +15….+20.

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