Штормовое предупреждение: в Тюмени выпадет более месячной нормы осадков

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
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Updated Сегодня, 13:00
Температура воздуха днем составит +20…+25, в ночные часы ожидается до +12…+17.
В Тюмени в воскресенье, 21 июля, метеорологи прогнозируют дожди в течение дня, грозы. Максимальная температура воздуха днем составит +20…+21, в ночные часы столбики термометров не поднимутся выше +16…+18.
В понедельник и вторник в областной столице продолжат лить дожди. По прогнозам метеорологов, во вторник, 23 июля, в Тюмени ожидается выпадение половины месячной нормы осадков. Температура воздуха в эти дни опустится до +15….+20.