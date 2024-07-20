Сезон начался: в Тюмени начали продавать свежую малину

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Дачные огурцы бабушки продают на стихийных рынках по цене 300 рублей за килограмм. Однако можно найти дешевле — на Авито огурцы с дачи стоят 100-150 рублей, малина — 300-500 рублей за литр.
На рынках килограмм дачных огурчиков можно приобрести за 250 рублей. По словам торговцев, чуть позже цены будут снижены — пока стоимость кусается из-за того, что сезон только начался.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начали торговать на улицах земляникой и лесной клубникой. В начале июля небольшой стакан ягод продавали за 600-700 рублей. Сегодня стоимость ягод на порядок ниже — за тару объемом 0,4 литра уличные торговцы просят 300-400 рублей.