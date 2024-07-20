nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

В Тюмени на улицах начали продавать малину

Сезон начался: в Тюмени начали продавать свежую малину

20 июля 2024, 05:35
Фото: 1MI

В Тюмени на улицах начали продавать малину

В Тюмени на улицах начали продавать малину и свежие огурцы. За стакан полезной ягоды объемом 0,4 литра дачники просят 300 рублей. Правда, некоторые готовы снизить цену за 250 рублей.

Дачные огурцы бабушки продают на стихийных рынках по цене 300 рублей за килограмм. Однако можно найти дешевле — на Авито огурцы с дачи стоят 100-150 рублей, малина — 300-500 рублей за литр.

Фото: 1MI

На рынках килограмм дачных огурчиков можно приобрести за 250 рублей. По словам торговцев, чуть позже цены будут снижены — пока стоимость кусается из-за того, что сезон только начался.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начали торговать на улицах земляникой и лесной клубникой. В начале июля небольшой стакан ягод продавали за 600-700 рублей. Сегодня стоимость ягод на порядок ниже — за тару объемом 0,4 литра уличные торговцы просят 300-400 рублей.

Читайте также:
Стало известно, кто занял должность врио директора Драмтеатра после ареста ОсинцеваВ новом здании тюменского Рощино появится зал для VIP-пассажиров с отдельным входомБойцам СВО подарили дома без света и воды в тюменском селе Перевалово
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Овощи#Ягоды
Подпишитесь
В Тюмени появятся знаменитые московские рестораны. Их открывает экс-омбудсмен
Вчера, 10:33
Болезнь или норма? Психиатр из Тюмени рассказал об опасности квадробинга
Вчера, 10:03
Пиво — враг потенции. Врач рассказал о влиянии алкоголя на мужское здоровье тюменцев
Вчера, 08:27
Золотая коллекция! Тест по самым летним советским мультфильмам
Вчера, 05:58
И за тысячу поедут! Водитель рассказал, почему в Тюмени растут цены на такси
Вчера, 07:57
Выходные с болью: Тюмень накроют мощные магнитные бури
Вчера, 07:11