У альпиниста из Тюмени началась горная болезнь во время восхождения на Эльбрус

Ранее «Наш Город» писал, что в июле 2023 года в горах Красноярского края погибла 27-летняя альпинистка из Тюмени. Девушка и еще несколько альпинистов находились в природном парке Ергаки в Западном Саяне, когда началась гроза. По трагической случайности, молния ударила в группу альпинистов. Основной удар пришелся на тюменку — погибла она мгновенно.