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МЧС эвакуировало с Эльбруса тюменского альпиниста

У альпиниста из Тюмени началась горная болезнь во время восхождения на Эльбрус

20 июля 2024, 11:56
Фото: 1MI

МЧС эвакуировало с Эльбруса тюменского альпиниста

Альпиниста из Тюмени эвакуировали с Эльбруса сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии. У спортсмена началась горная болезнь на высоте 5300 метров, в связи с чем группа участников восхождения попросила о помощи.

В операции по эвакуации тюменца участие принимали 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Всех участников группы доставили вниз на поляну Азау. От дальнейшей помощи восходители отказались.

Видео: МЧС Кабардино-Балкарии
«МЧС России напоминает, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Рекомендуем быть предельно внимательными на туристических маршрутах», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что в июле 2023 года в горах Красноярского края погибла 27-летняя альпинистка из Тюмени. Девушка и еще несколько альпинистов находились в природном парке Ергаки в Западном Саяне, когда началась гроза. По трагической случайности, молния ударила в группу альпинистов. Основной удар пришелся на тюменку — погибла она мгновенно.

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