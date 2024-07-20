У альпиниста из Тюмени началась горная болезнь во время восхождения на Эльбрус

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В операции по эвакуации тюменца участие принимали 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Всех участников группы доставили вниз на поляну Азау. От дальнейшей помощи восходители отказались.
«МЧС России напоминает, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Рекомендуем быть предельно внимательными на туристических маршрутах», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в июле 2023 года в горах Красноярского края погибла 27-летняя альпинистка из Тюмени. Девушка и еще несколько альпинистов находились в природном парке Ергаки в Западном Саяне, когда началась гроза. По трагической случайности, молния ударила в группу альпинистов. Основной удар пришелся на тюменку — погибла она мгновенно.