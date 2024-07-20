Машина превратилась в груду металла: в Тюмени по вине водителя Mazda произошло ДТП

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
В ГАИ Тюменской области рассказали, что причиной аварии стало нарушение очередности проезда. В результате аварии тяжелые травмы получил водитель Daewoo Nexia 1987 года рождения.
Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне утром на улице Республики был сбит насмерть 21-летнний пешеход. Молодой человек переходил дорогу вне пешеходного перехода.