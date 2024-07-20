Машина превратилась в груду металла: в Тюмени по вине водителя Mazda произошло ДТП

В Тюмени по вине водителя Mazda с признаками опьянения произошло ДТП

Авария случилась сегодня днем на улице 30 лет Победы, 92. Там столкнулись Daewoo Nexia и Mazda. По предварительным данным, водитель Mazda находился в состоянии алкогольного опьянения.