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Updated Сегодня, 08:51

В Тюмени по вине водителя Mazda с признаками опьянения произошло ДТП

Машина превратилась в груду металла: в Тюмени по вине водителя Mazda произошло ДТП

20 июля 2024, 08:49
Фото: 1MI

В Тюмени по вине водителя Mazda с признаками опьянения произошло ДТП

Авария случилась сегодня днем на улице 30 лет Победы, 92. Там столкнулись Daewoo Nexia и Mazda. По предварительным данным, водитель Mazda находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сюжет
ДТП

В ГАИ Тюменской области рассказали, что причиной аварии стало нарушение очередности проезда. В результате аварии тяжелые травмы получил водитель Daewoo Nexia 1987 года рождения.

Фото: Тюмень с огоньком

Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне утром на улице Республики был сбит насмерть 21-летнний пешеход. Молодой человек переходил дорогу вне пешеходного перехода.

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