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Published Сегодня, 08:04

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Updated Сегодня, 08:06

В селе Абатское начали работать спецпавильоны с водой

Для жителей села Абатское, оставшихся без питьевой воды, придумали альтернативу

20 июля 2024, 08:04
Фото: 1MI

В селе Абатское начали работать спецпавильоны с водой

Для жителей тюменского села Абатское, оставшихся без центрального водоснабжения, организовали подвоз питьевой воды. Также в муниципалитете начали работать спецпавильоны, где можно набрать воду.

По словам главы Абатского района Игоря Васильева, ежедневно подвоз воды ведется по четырем маршрутам в период времени с 10.00. часов на протяжении всего дня и в вечернее время.

«Запущены в работу три независимые от сетей водоснабжения установки локальной очистки воды, осуществляющие отпуск как чистой питьевой воды так, и технической в тару потребителям, в круглосуточном режиме на безвозмездной основе», — сообщил Васильев.

По его словам, в настоящее время работы по модернизации водозабора из подземного источника в селе Абатское продолжаются. Водоочистные сооружения в населенном пункте работают на полную проектную мощность.

Правительством Тюменской области уже выделены деньги на устройство водозабора из реки Ишим. В настоящее время идет поиск подрядной организации.

Ранее «Наш Город» писал, что проблемы с водоснабжением в селе Абатском начались во время паводка. Воду реке Ишим, протекающей на территории, признали опасной. В связи с чем, местные жители остались без водоснабжения.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Водоснабжение#Вода#Абатский район#Питьевая вода
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