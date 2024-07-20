Для жителей села Абатское, оставшихся без питьевой воды, придумали альтернативу

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
По словам главы Абатского района Игоря Васильева, ежедневно подвоз воды ведется по четырем маршрутам в период времени с 10.00. часов на протяжении всего дня и в вечернее время.
«Запущены в работу три независимые от сетей водоснабжения установки локальной очистки воды, осуществляющие отпуск как чистой питьевой воды так, и технической в тару потребителям, в круглосуточном режиме на безвозмездной основе», — сообщил Васильев.
По его словам, в настоящее время работы по модернизации водозабора из подземного источника в селе Абатское продолжаются. Водоочистные сооружения в населенном пункте работают на полную проектную мощность.
Правительством Тюменской области уже выделены деньги на устройство водозабора из реки Ишим. В настоящее время идет поиск подрядной организации.
Ранее «Наш Город» писал, что проблемы с водоснабжением в селе Абатском начались во время паводка. Воду реке Ишим, протекающей на территории, признали опасной. В связи с чем, местные жители остались без водоснабжения.