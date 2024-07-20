Бойцам СВО подарили дома без света и воды в тюменском селе Перевалово

Ранее «Наш Город» писал, что в начале июня жители коттеджного поселка в Перевалово жаловались Бастрыкину на проблемы с электроснабжением. Застройщик сообщил, что для подключения электроэнергии собственникам необходимо самостоятельно заключить договоры с сетевыми компаниями. Однако последние отказались предоставить услугу из-за отсутствия доступных электросетей.