Власти Тюменской области рассказали, как восстанавливают дороги после паводка

Один из самых пострадавших объектов — дорога на село Плешково. Стихия повредила её в четырёх местах. Два из них сотрудники дорожной службы уже отсыпали грунтом. А на месте третьего размыва образовалось небольшое озеро. Здесь река Ишим пыталась проложить себе второе русло. Прежде чем отсыпать грунт, нужно осушить пострадавший участок. Кроме того, в Ишимском районе восстанавливают плотину рядом с селом Лариха.