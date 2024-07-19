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Posted 19 июля, 04:41

Published 19 июля, 04:41

Modified Сегодня, 01:09

Updated Сегодня, 01:09

Власти Тюменской области рассказали, как восстанавливают дороги после паводка

Власти Тюменской области рассказали, как восстанавливают дороги после паводка

19 июля 2024, 04:41
Фото: 1MI
В Тюменской области продолжаются работы по восстановлению дорог, размытых паводком. О ходе ремонтных работ рассказали в Главном управлении строительства региона.

Один из самых пострадавших объектов — дорога на село Плешково. Стихия повредила её в четырёх местах. Два из них сотрудники дорожной службы уже отсыпали грунтом. А на месте третьего размыва образовалось небольшое озеро. Здесь река Ишим пыталась проложить себе второе русло. Прежде чем отсыпать грунт, нужно осушить пострадавший участок. Кроме того, в Ишимском районе восстанавливают плотину рядом с селом Лариха.

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