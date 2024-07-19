В Тюменской области реализуются пять региональных проектов цифровой экономики

Posted 19 июля, 13:53
Published 19 июля, 13:53
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Updated Сегодня, 00:45
В Тюменской области, начиная с 2019 года, ведется работа в разрезе пяти региональных проектов национального проекта «Цифровая экономика»: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», а также «Цифровые технологии» и «Кадры для цифровой экономики».
В 2024 году планируется достижение 12 показателей. Стоит отметить, что в настоящее время плановые значения по 9 показателям уже достигнуты.
Так, например, доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ составляет 100% (при плановом значении на конец года — 95%). В регионе реализовано 80 сервисов на базе единой платформы обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления. Доля обращений за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде составляет более 63% (при плановом значении на конец года — 50%). В регионе более 60% активных пользователей портала госуслуг.
До конца года запланировано проведение обучения цифровой грамотности для более чем 3630 человек (на данный момент обучение прошли 1883 человек), а также будут проводиться мероприятия, направленные на выявление и развитие у детей способностей к занятиям научной (технико-исследовательской) и творческой (проектной) деятельностью (всего запланировано проведение 120 таких мероприятий).
Кроме того, достижение всех запланированных контрольных точек региональных проектов в области цифровой экономики осуществляется без отклонений.
Напомним, в мае текущего года Президентом РФ были определены новые национальные цели развития (Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»). Одной из них является цифровая трансформация государственного управления, экономики и социальной сферы. Достижение данной цели будет осуществляться за счет широкого применения больших данных, искусственного интеллекта, интернета вещей и многих других технологических решений.
В настоящее время Правительством РФ ведется активная работа по формированию новых национальных проектов, которая должна завершиться уже к 1 сентября 2024 года.
25 июня 2024 года Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», где обсуждались направления, которые должны войти в новый нацпроект. А именно, внедрение современных платформенных решений и сервисов в социальной сфере и государственном управлении, поддержка компаний и стартапов, которые производят оборудование и программное обеспечение, повышение доступности для граждан качественных современных телекоммуникационных сервисов, а также меры, направленные на обеспечение защиты персональных данных, создание системы эффективного противодействия преступлениям, совершаемым с использованием ИТ-технологий.