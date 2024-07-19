В Тюменской области реализуются пять региональных проектов цифровой экономики

25 июня 2024 года Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», где обсуждались направления, которые должны войти в новый нацпроект. А именно, внедрение современных платформенных решений и сервисов в социальной сфере и государственном управлении, поддержка компаний и стартапов, которые производят оборудование и программное обеспечение, повышение доступности для граждан качественных современных телекоммуникационных сервисов, а также меры, направленные на обеспечение защиты персональных данных, создание системы эффективного противодействия преступлениям, совершаемым с использованием ИТ-технологий.