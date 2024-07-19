В Тюменской области развивается сеть сельских ФАПов

Posted 19 июля, 12:40
Published 19 июля, 12:40
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
До конца года на территории региона в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» откроются еще 14 ФАПов и врачебная амбулатория в селе Успенка (Тюменский район).
Такие пункты позволяют жителям оперативно получать качественную медицинскую помощь — с использованием современного оборудования и цифровых технологий. Также есть возможность проводить телемедицинские консультации.
Говоря о значимости для сел открытия фельдшерско-акушерских пунктов, губернатор подчеркнул, что современные ФАПы позволяют жителям оперативно получать качественную медицинскую помощь с использованием современного оборудования и цифровых технологий. Также есть возможность проводить телемедицинские консультации.