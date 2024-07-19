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Posted 19 июля, 12:40

Published 19 июля, 12:40

Modified Сегодня, 03:01

Updated Сегодня, 03:01

В Тюменской области развивается сеть сельских ФАПов

В Тюменской области развивается сеть сельских ФАПов

19 июля 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney
С начала 2024 года в Тюменской области открылись сразу пять новых фельдшерско-акушерских пунктов. Медицинская помощь стала доступнее жителям Заводоуковского городского округа, Голышмановского, Ярковского, Ишимского и Исетского районов, сообщает депздрав региона.
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

До конца года на территории региона в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» откроются еще 14 ФАПов и врачебная амбулатория в селе Успенка (Тюменский район).

Такие пункты позволяют жителям оперативно получать качественную медицинскую помощь — с использованием современного оборудования и цифровых технологий. Также есть возможность проводить телемедицинские консультации.

Говоря о значимости для сел открытия фельдшерско-акушерских пунктов, губернатор подчеркнул, что современные ФАПы позволяют жителям оперативно получать качественную медицинскую помощь с использованием современного оборудования и цифровых технологий. Также есть возможность проводить телемедицинские консультации.

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