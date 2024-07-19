В РФ создадут условия для привлечения частных инвестиций в космическую отрасль

Принятый закон вводит понятие «космический объект», что должно способствовать привлечению дополнительных частных средств. Теперь космическая инфраструктура может стать объектом концессионных соглашений и соглашений о ГЧП как недвижимое имущество. При этом государство берет на себя обязательства по защите интересов предпринимателей, которые будут участвовать в реализации проектов в сфере космоса.