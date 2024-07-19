В РФ создадут условия для привлечения частных инвестиций в космическую отрасль

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По информации издания «Известия», член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Брыксин отметил, что в стране будут созданы комфортные условия для привлечения частных инвестиций в космическую отрасль.
Механизмы государственно-частного партнерства могут быть применены при формировании крупных орбитальных группировок спутников и их техническом обслуживании.
Сенатор упомянул, что спутники выполняют не только функции мониторинга космического пространства, но и собирают данные на Земле, включая наблюдение за природными катастрофами и чрезвычайными ситуациями, а также осуществляют контроль за соблюдением международных соглашений по ограничению вооружений.
Принятый закон вводит понятие «космический объект», что должно способствовать привлечению дополнительных частных средств. Теперь космическая инфраструктура может стать объектом концессионных соглашений и соглашений о ГЧП как недвижимое имущество. При этом государство берет на себя обязательства по защите интересов предпринимателей, которые будут участвовать в реализации проектов в сфере космоса.
Для привлечения частных инвестиций предусмотрены различные подходы, такие как создание «Роскосмосом» совместных компаний с частными ракетостроительными предприятиями. Также «Роскосмос» сможет проводить соответствующие конкурсы и тендеры, инвестировать в стартапы.