В КНР протестировали «такси-НЛО»

Posted Сегодня, 19:52
Published Сегодня, 19:52
Modified Сегодня, 19:52
Updated Сегодня, 19:52
Как пишет newia, новый аппарат является копией летающей тарелки. Однако на самом деле это электромобиль, оборудованный высокотехнологичным двигателем. Летательное средство способно осуществлять перевозки двух пассажиров.
Электромобильный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой имеет конструкцию, сильно напоминающую космические корабли из фантастических романов середины прошлого века. Воздушное такси летит со скоростью до 50 километров в час. Его пилот управляет транспортом из кабины-купола с панорамным обзором.
Управление такси осуществляется как в ручном режиме, так и с помощью автопилота. На сегодня транспортное средство может набирать высоту 198 метров и проводить в воздухе около четверти часа.
Оригинальный двигатель создали специалисты компании Shenzhen Zhihang UAV Company. В будущем они собираются запустить аппарат в публичное использование для обслуживания туристов. С него можно будет обозревать достопримечательности: в темное время суток, с обзором на 360 градусов и при мощным освещении.
На транспортное средство уже оформлен полетный сертификат, проведены проверки безопасности.