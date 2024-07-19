В КНР протестировали «такси-НЛО»

Оригинальный двигатель создали специалисты компании Shenzhen Zhihang UAV Company. В будущем они собираются запустить аппарат в публичное использование для обслуживания туристов. С него можно будет обозревать достопримечательности: в темное время суток, с обзором на 360 градусов и при мощным освещении.