nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:52

Published Сегодня, 19:52

Modified Сегодня, 19:52

Updated Сегодня, 19:52

В КНР протестировали «такси-НЛО»

В КНР протестировали «такси-НЛО»

19 июля 2024, 19:52
Фото: Jam Press
В Китае состоялись испытания электромобильного «такси-НЛО».

Как пишет newia, новый аппарат является копией летающей тарелки. Однако на самом деле это электромобиль, оборудованный высокотехнологичным двигателем. Летательное средство способно осуществлять перевозки двух пассажиров.

Электромобильный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой имеет конструкцию, сильно напоминающую космические корабли из фантастических романов середины прошлого века. Воздушное такси летит со скоростью до 50 километров в час. Его пилот управляет транспортом из кабины-купола с панорамным обзором.

Управление такси осуществляется как в ручном режиме, так и с помощью автопилота. На сегодня транспортное средство может набирать высоту 198 метров и проводить в воздухе около четверти часа.

Оригинальный двигатель создали специалисты компании Shenzhen Zhihang UAV Company. В будущем они собираются запустить аппарат в публичное использование для обслуживания туристов. С него можно будет обозревать достопримечательности: в темное время суток, с обзором на 360 градусов и при мощным освещении.

На транспортное средство уже оформлен полетный сертификат, проведены проверки безопасности.

#Общество
Подпишитесь
В Тюмени появятся знаменитые московские рестораны. Их открывает экс-омбудсмен
Сегодня, 10:33
Болезнь или норма? Психиатр из Тюмени рассказал об опасности квадробинга
Сегодня, 10:03
Пиво — враг потенции. Врач рассказал о влиянии алкоголя на мужское здоровье тюменцев
Сегодня, 08:27
Золотая коллекция! Тест по самым летним советским мультфильмам
Сегодня, 05:58
И за тысячу поедут! Водитель рассказал, почему в Тюмени растут цены на такси
Сегодня, 07:57
Выходные с болью: Тюмень накроют мощные магнитные бури
Сегодня, 07:11