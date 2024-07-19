Ученые нашли новый метод борьбы со СПИДом в генетике лам

Как передает newkhakasiya.online, речь идет о гибких Y-образных антителах с тяжелой пептидной цепью, которая способна разрушать определенные вирусы. Источник этих антител — гены из ДНК ламы. Ученые уже давно применяют генетику животных из семейства верблюжьих для борьбы с чужеродными объектами в организме.