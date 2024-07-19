Ученые нашли новый метод борьбы со СПИДом в генетике лам

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Как передает newkhakasiya.online, речь идет о гибких Y-образных антителах с тяжелой пептидной цепью, которая способна разрушать определенные вирусы. Источник этих антител — гены из ДНК ламы. Ученые уже давно применяют генетику животных из семейства верблюжьих для борьбы с чужеродными объектами в организме.
В процессе эксперимента исследователи ввели животным особый белок, что позволило получить нанотела, направленные на уязвимые участки вируса. Команда усовершенствовала полученные антитела и протестировала их против вирусов иммунодефицита. Результаты оказались впечатляющими: антитела нейтрализовали 96% различных штаммов ВИЧ-1. После дальнейшей доработки ученые получили новое антитело с почти 100%-ными нейтрализующими способностями.
Это исследование открывает широкие возможности для терапии ВИЧ с использованием нанотел и для дальнейших исследований в области антител.