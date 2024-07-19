Свыше трети тюменцев увеличили расходы летом

При этом абсолютное большинство тюменцев (67%) хотели бы никогда не экономить. Однако 42% считают, что это невозможно. Аналитики сервиса Консоль.Про предложили участникам исследования выбрать одну категорию, на которой они ни при каких условиях не начнут экономить. На первом месте оказалась еда (42%) и только на втором расположилось здоровье (оплата частных специалистов в сферах бьюти и терапии) — 34%. В топ-3 неизменных статей расходов вошли также развлечения (22%).