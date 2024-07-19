nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Свыше трети тюменцев увеличили расходы летом

Свыше трети тюменцев увеличили расходы летом

19 июля 2024, 09:01
Фото: freepik
При этом 10% опрошенных отмечают, что к осени планируют переход к ограничению свои финансовые аппетиты. Такие данные следуют из результатов опроса* сервиса по поиску внештатных специалистов Консоль.Про.

Желание весело проводить время и отдыхать стало ключевым фактором тюменцев в увеличении трат. Главными причинами дополнительных расходов стали развлечения (55%), путешествия (39%) и еда (34%). Больше половины (67%) респондентов отмечают, что летом ежемесячно стали тратить на 30-40 тысяч рублей больше, чем весной.

При этом абсолютное большинство тюменцев (67%) хотели бы никогда не экономить. Однако 42% считают, что это невозможно. Аналитики сервиса Консоль.Про предложили участникам исследования выбрать одну категорию, на которой они ни при каких условиях не начнут экономить. На первом месте оказалась еда (42%) и только на втором расположилось здоровье (оплата частных специалистов в сферах бьюти и терапии) — 34%. В топ-3 неизменных статей расходов вошли также развлечения (22%).

Подпишитесь
Замки из песка. Топ-5 проблем тюменских новостроек
Вчера, 05:53
Болезнь или норма? Психиатр из Тюмени рассказал об опасности квадробинга
Сегодня, 10:03
Пиво — враг потенции. Врач рассказал о влиянии алкоголя на мужское здоровье тюменцев
Сегодня, 08:27
Золотая коллекция! Тест по самым летним советским мультфильмам
Сегодня, 05:58
И за тысячу поедут! Водитель рассказал, почему в Тюмени растут цены на такси
Сегодня, 07:57
Выходные с болью: Тюмень накроют мощные магнитные бури
Сегодня, 07:11