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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Курьеров мошенников из Челябинска, орудовавших в Тюмени посадили на 14 лет

Собирать теперь только передачки. Курьеров мошенников в Тюмени посадили на 14 лет

19 июля 2024, 13:14
Фото: Изображение Midjourney

Курьеров мошенников из Челябинска, орудовавших в Тюмени посадили на 14 лет

В Ялуторовском суде Тюмени вынесли приговор двум мошенникам из Челябинска. Они орудовали в Тюмени и обокрали пенсионеров на сумму в 600 тысяч рублей.

О вынесении приговора рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Двое мошенников приехали из Тюмени в Челябинск специально и решили развернуть схему по обману пенсионеров. Сообщали жертвам, что их родственник попал в беду и срочно нужны деньги. У обманутых все забирали сами, приезжая на адрес.

Работали при этом оба афериста без посредников, все деньги хотели поделить между собой. Но после задержания все те 600 тысяч, что они украли, были возвращены владельцам.

Один из аферистов отделался относительно мягким приговором. 3 года общей колонии. А второй, с учетом того, что организатором был он и имел несколько судимостей до этого, отправится в колонию строгого режима на 11 лет.

Ранее сообщалось о том, что мошенник из Тюмени, укравший 5 миллионов у пенсионеров, спрятался в Беларуси.

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