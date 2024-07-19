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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Врач рассказал о влиянии алкоголя на мужское здоровье тюменцев.

Пиво — враг потенции. Врач рассказал о влиянии алкоголя на мужское здоровье тюменцев

19 июля 2024, 08:27
Фото: 1MI
Врач рассказал о влиянии алкоголя на мужское здоровье тюменцев.

Врач рассказал о влиянии алкоголя на мужское здоровье тюменцев

Врачи говорят о том, что алкоголь напрямую влияет на вероятность развития мужского бесплодия и является фактором снижения потенции. Сейчас проблемами репродуктивной системы страдают мужчины в 25-30 лет.

Еще несколько десятков лет назад учеными была доказана связь употребления алкоголя и мужского бесплодия. 50% мужчин, которые употребляют алкоголь на постоянной основе сталкиваются с ухудшением качества сперматогенеза и снижением потенции. К тому же проблемы обнаруживаются уже и молодых мужчин. Врач-уролог Дмитрий Захаров говорит о том, что число пациентов в возрасте 25-36 лет с подобными проблемами растет.

«Многие не понимают насколько пагубно влияние алкоголя. А число алкоголиков растет ежегодно», — отмечает Захаров.

Врач-уролог поликлиники No17 Юрий Цой также говорит о том, что употребление алкоголя влияет на объем эякулята, морфологическое строение сперматозоидов, а вместе с тем и снижается уровень тестостерона — главного мужского гормона.

«Даже умеренное регулярное употребление алкоголя вызывает ДНК в мужских половых клетках, развития аномалий строения сперматозоидов», — говорит Цой.

А потому врачи советуют отказаться от употребления алкоголя и сделать выбор в пользу здоровья.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские мужчины живут намного меньше женщин.

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