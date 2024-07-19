Пиво — враг потенции. Врач рассказал о влиянии алкоголя на мужское здоровье тюменцев

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Еще несколько десятков лет назад учеными была доказана связь употребления алкоголя и мужского бесплодия. 50% мужчин, которые употребляют алкоголь на постоянной основе сталкиваются с ухудшением качества сперматогенеза и снижением потенции. К тому же проблемы обнаруживаются уже и молодых мужчин. Врач-уролог Дмитрий Захаров говорит о том, что число пациентов в возрасте 25-36 лет с подобными проблемами растет.
«Многие не понимают насколько пагубно влияние алкоголя. А число алкоголиков растет ежегодно», — отмечает Захаров.
Врач-уролог поликлиники No17 Юрий Цой также говорит о том, что употребление алкоголя влияет на объем эякулята, морфологическое строение сперматозоидов, а вместе с тем и снижается уровень тестостерона — главного мужского гормона.
«Даже умеренное регулярное употребление алкоголя вызывает ДНК в мужских половых клетках, развития аномалий строения сперматозоидов», — говорит Цой.
А потому врачи советуют отказаться от употребления алкоголя и сделать выбор в пользу здоровья.