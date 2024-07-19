Пиво — враг потенции. Врач рассказал о влиянии алкоголя на мужское здоровье тюменцев

Еще несколько десятков лет назад учеными была доказана связь употребления алкоголя и мужского бесплодия. 50% мужчин, которые употребляют алкоголь на постоянной основе сталкиваются с ухудшением качества сперматогенеза и снижением потенции. К тому же проблемы обнаруживаются уже и молодых мужчин. Врач-уролог Дмитрий Захаров говорит о том, что число пациентов в возрасте 25-36 лет с подобными проблемами растет.