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Первую очередь комплекса «Распутин-центр» в Тюменской области сдадут в 2025 году

Первую очередь комплекса «Распутин-центр» в Тюменской области сдадут в 2025 году

19 июля 2024, 08:46
Фото: 1MI
На месте уже идет воссоздание поместья, также там будет возведен острог. Дополнительные инсталляции будут создаваться весной.

Первую очередь комплекса «Распутин-центр» в селе Покровском сдадут в середине 2025 года. Об этом директор холдинга «Сибинтел» Владимир Шевчик рассказал ТАСС.

«Там работают экскаваторы, где-то с октября мы активно начнем технологические части. Это гастрономическая часть — ресторация, музейная часть, то есть возведение стен и, соответственно, производство работ. А уже контент, какие-то инсталляции дополнительные, начнем их с весны следующего года. Иначе говоря, к середине 2025 года мы имеем амбицию, чтобы первую очередь завершить», — сказал Шевчик.
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Он отметил, что сейчас на месте идет воссоздание крепости и поместья. Также там планируется воссоздать острог, инфраструктуру для предпринимателей и придорожный сервис.

Ранее «Наш город» писал, что в экопарке «Затюменский» построят теплую стоянку. Проект второго этапа благоустройства территории получил положительное заключение госэкспертизы.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Предприниматель#Предпринимательство#Григорий Распутин
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