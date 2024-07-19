Первую очередь комплекса «Распутин-центр» в Тюменской области сдадут в 2025 году

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Первую очередь комплекса «Распутин-центр» в селе Покровском сдадут в середине 2025 года. Об этом директор холдинга «Сибинтел» Владимир Шевчик рассказал ТАСС.
«Там работают экскаваторы, где-то с октября мы активно начнем технологические части. Это гастрономическая часть — ресторация, музейная часть, то есть возведение стен и, соответственно, производство работ. А уже контент, какие-то инсталляции дополнительные, начнем их с весны следующего года. Иначе говоря, к середине 2025 года мы имеем амбицию, чтобы первую очередь завершить», — сказал Шевчик.
Он отметил, что сейчас на месте идет воссоздание крепости и поместья. Также там планируется воссоздать острог, инфраструктуру для предпринимателей и придорожный сервис.
Ранее «Наш город» писал, что в экопарке «Затюменский» построят теплую стоянку. Проект второго этапа благоустройства территории получил положительное заключение госэкспертизы.