Первому в Сибири водопроводу исполнилось 160 лет

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В 1864 году на Александровской площади, ныне площади Борцов революции, запустили водопроводный фонтан. Первая система водоснабжения состояла из паровой машины, которая нагнетала воду из колодца в особый резервуар. Отсюда вода подземными трубами, сделанными из сосновых и липовых бревен, поступала в чугунный бассейн. Протяженность первого водопровода составляла всего 900 метров, сейчас на обслуживании тюменского водоканала более 3500 километров сетей водоснабжения и водоотведения.
Современная система водоснабжения развивается стремительно. Сегодня 80 процентов водопроводных сетей из современных полимерных материалов. Сейчас мы меняем не менее 5 процентов трубопроводов в год и увеличиваем срок службы сетей. Сегодня водоканал — это современное цифровое и постоянно развивающееся предприятие, — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Отметим, тюменский водоканал — флагман среди предприятий отрасли водоснабжения и водоотведения. Стремительное развитие стало возможным благодаря концессионному соглашению, заключенному в 2017 году между администрацией областного центра, региональным правительством и «Росводоканал Тюмень».