nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Первому в Сибири водопроводу исполнилось 160 лет

Первому в Сибири водопроводу исполнилось 160 лет

19 июля 2024, 09:29
Фото: «Росводоканал Тюмень»
19 июля 2024 года первому тюменскому водопроводу исполнилось 160 лет. Инициатива постройки в Тюмени водопровода — первого сооружения такого рода в Сибири — принадлежит городскому голове Ивану Алексеевичу Подаруеву.

В 1864 году на Александровской площади, ныне площади Борцов революции, запустили водопроводный фонтан. Первая система водоснабжения состояла из паровой машины, которая нагнетала воду из колодца в особый резервуар. Отсюда вода подземными трубами, сделанными из сосновых и липовых бревен, поступала в чугунный бассейн. Протяженность первого водопровода составляла всего 900 метров, сейчас на обслуживании тюменского водоканала более 3500 километров сетей водоснабжения и водоотведения.

Современная система водоснабжения развивается стремительно. Сегодня 80 процентов водопроводных сетей из современных полимерных материалов. Сейчас мы меняем не менее 5 процентов трубопроводов в год и увеличиваем срок службы сетей. Сегодня водоканал — это современное цифровое и постоянно развивающееся предприятие, — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Фото: «Росводоканал Тюмень»

Отметим, тюменский водоканал — флагман среди предприятий отрасли водоснабжения и водоотведения. Стремительное развитие стало возможным благодаря концессионному соглашению, заключенному в 2017 году между администрацией областного центра, региональным правительством и «Росводоканал Тюмень».

#Общество#Тюмень#Тюменская область#История#Водоканал#Водопровод#Инфраструктура#Сибирь#Тюмень Водоканал#Развитие#Концессионное соглашение
Подпишитесь
Замки из песка. Топ-5 проблем тюменских новостроек
Вчера, 05:53
Дорогая наука. Тюменцы шокированы ростом цен на образование
Вчера, 10:44
Пиво — враг потенции. Врач рассказал о влиянии алкоголя на мужское здоровье тюменцев
Сегодня, 08:27
Золотая коллекция! Тест по самым летним советским мультфильмам
Сегодня, 05:58
И за тысячу поедут! Водитель рассказал, почему в Тюмени растут цены на такси
Сегодня, 07:57
Выходные с болью: Тюмень накроют мощные магнитные бури
Сегодня, 07:11