Первому в Сибири водопроводу исполнилось 160 лет

В 1864 году на Александровской площади, ныне площади Борцов революции, запустили водопроводный фонтан. Первая система водоснабжения состояла из паровой машины, которая нагнетала воду из колодца в особый резервуар. Отсюда вода подземными трубами, сделанными из сосновых и липовых бревен, поступала в чугунный бассейн. Протяженность первого водопровода составляла всего 900 метров, сейчас на обслуживании тюменского водоканала более 3500 километров сетей водоснабжения и водоотведения.