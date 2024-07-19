Организаторы назвали участников деловой программы «Здорового общества-2024»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является одним из спикеров форума, отметил, что для государства вопросы сохранения здоровья граждан являются приоритетом. При этом важен комплексный подход к созданию условий для ведения здорового образа жизни и увеличения продолжительности активной жизни, в том числе и профилактика различных заболеваний. Глава Минздрава пояснил, что внимание уделяется не только физическому, но и социальному, психологическому и эмоциональному здоровью. Он подчеркнул, что необходимо не только увеличить продолжительность жизни, но и повысить её качество. Эти аспекты, по словам Мурашко, будут обсуждаться на полях форума «Здоровое общество».