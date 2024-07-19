Организаторы назвали участников деловой программы «Здорового общества-2024»

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Организаторы форума «Здоровое общество» на своем официальном сайте опубликовали программу мероприятия и назвали экспертов и спикеров, которые примут в нём участие. В этом году форум состоится в столице и пройдет с 24 по 25 июля. Площадку для проведения мероприятия предоставил инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы». Информационную поддержку форуму окажет медиахолдинг 1MI. Об этом пишет портал newsnn.ru.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является одним из спикеров форума, отметил, что для государства вопросы сохранения здоровья граждан являются приоритетом. При этом важен комплексный подход к созданию условий для ведения здорового образа жизни и увеличения продолжительности активной жизни, в том числе и профилактика различных заболеваний. Глава Минздрава пояснил, что внимание уделяется не только физическому, но и социальному, психологическому и эмоциональному здоровью. Он подчеркнул, что необходимо не только увеличить продолжительность жизни, но и повысить её качество. Эти аспекты, по словам Мурашко, будут обсуждаться на полях форума «Здоровое общество».
Помимо главы Минздрава в качестве спикеров на форуме выступят зампред Правительства РФ Татьяна Голикова, руководитель ФМБА Вероника Скворцова, начальник центральной дирекции здравоохранения филиала ОАО «РЖД» Елена Жидкова. Участие в экспертных дискуссиях примут губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, зампред Совфеда Инна Святенко, заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос и другие участники.