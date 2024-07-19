Муж — это обуза? Почему женщины в Тюмени подают на развод чаще мужчин?

Кравченко говорит о том, что аналогичные проблемы были актуальны и ранее, однако осуждаемый в обществе статус «разведенки» мотивировал женщин оставаться в браке. Сейчас к разводам уже не относятся столь негативно, а женщины понимают, что выйти замуж смогут во второй или даже в тритий раз.