Муж — это обуза? Почему женщины в Тюмени подают на развод чаще мужчин?

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Сейчас в Тюменской области численность разводов близка к численности заключенных браков. При том, как отмечает семейный психолог Варвара Кравченко, в 80% случаев инициатором разрыва становятся женщины.
«Женщина сегодня стала самостоятельной, сильной и занятой, мужчина же, наоборот, стал более склонен к расслабленному образу жизни, к творчеству. Если раньше женщина чаще финансово и эмоционально зависела от мужа, то сейчас его влияние снижается и женщины не всегда готовы мириться с проявлениями, которые им не нравятся», — объяснила «Нашему городу» Кравченко.
Три главных причины, которые толкают женщин на разрыва брака, по мнению специалиста, это:
Кравченко говорит о том, что аналогичные проблемы были актуальны и ранее, однако осуждаемый в обществе статус «разведенки» мотивировал женщин оставаться в браке. Сейчас к разводам уже не относятся столь негативно, а женщины понимают, что выйти замуж смогут во второй или даже в тритий раз.