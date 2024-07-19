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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Развод в тюменских семьях в 80% случаев инициируют женщины

Муж — это обуза? Почему женщины в Тюмени подают на развод чаще мужчин?

19 июля 2024, 09:31
Фото: 1MI

Развод в тюменских семьях в 80% случаев инициируют женщины

Все чаще инициаторами развода становятся женщины. По мнению семейного психолога сейчас тюменки подают на развод в 80% случаев. Почему женщины решают уйти из семьи?
Сюжет
Женщины

Сейчас в Тюменской области численность разводов близка к численности заключенных браков. При том, как отмечает семейный психолог Варвара Кравченко, в 80% случаев инициатором разрыва становятся женщины.

«Женщина сегодня стала самостоятельной, сильной и занятой, мужчина же, наоборот, стал более склонен к расслабленному образу жизни, к творчеству. Если раньше женщина чаще финансово и эмоционально зависела от мужа, то сейчас его влияние снижается и женщины не всегда готовы мириться с проявлениями, которые им не нравятся», — объяснила «Нашему городу» Кравченко.

Три главных причины, которые толкают женщин на разрыва брака, по мнению специалиста, это:

  • неудовлетворенность отношениями — отсутствие взаимопонимания;
  • оценка супруга, как груза и препятствия к саморазвитию;
  • снижение значимости брака и стремление к свободе.

Кравченко говорит о том, что аналогичные проблемы были актуальны и ранее, однако осуждаемый в обществе статус «разведенки» мотивировал женщин оставаться в браке. Сейчас к разводам уже не относятся столь негативно, а женщины понимают, что выйти замуж смогут во второй или даже в тритий раз.

Тюменцы стали чаще разводиться и реже жениться
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что с начала года в Тюменской области успели развестись 2568 пар.

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