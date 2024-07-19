Гиды 55+ проводят экскурсии, посвященные 80-летию Тюменской области

«Сегодня был такой замечательный день. Нам посчастливилось побывать на экскурсии в Гилевской роще. Хочется выразить слова благодарности гиду — экскурсоводу Людмиле Хроминой и её помощникам. Можно сказать, по традиции всё было очень познавательно, полезно, слушали с таким интересом историю нашей рощи. Провели гимнастику на природе, всего несколько минут, а сколько пользы, положительных эмоций. Музыкальные сюрпризы от Лены Самойловой — выше всяких похвал. Потанцевали и повеселились от всей души. Дорогая Людмила Александровна, от таких экскурсий, театрализованных, хорошо подготовленных, всегда получаем хороший заряд бодрости и оптимизма. Огромное всем спасибо» — поделилась впечатлением Альфира Айтбаева, участница экскурсии.