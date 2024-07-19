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Posted 19 июля, 12:20

Published 19 июля, 12:20

Modified Сегодня, 00:41

Updated Сегодня, 00:41

Гиды 55+ проводят экскурсии, посвященные 80-летию Тюменской области

Гиды 55+ проводят экскурсии, посвященные 80-летию Тюменской области

19 июля 2024, 12:20
Фото: nashgorod.ru
Весь июль «серебряные» волонтеры проекта «Гиды 55+. Перезагрузка» Тюменского благотворительного фонда «Старшее поколение» проводят атмосферные экскурсии, приуроченные к 80-летию региона.
Фото: Тюменский благотворительный фонд «Старшее поколение» / департамент социального развития ТО

Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта «Демография», отметили в региональном департаменте социального развития.

Тюмень — динамично развивающаяся областная столица, обладающая богатейшим культурным потенциалом. Здесь невероятное количество красивых храмов, старинных купеческих особняков, многолюдных скверов и парков, оживленных бульваров и бесконечных улочек, а достопримечательностей столько, что не обойти за неделю.

 

Идеальным местом для проведения веселой и познавательной прогулки, знакомства с природой и отдыха в дружной компании единомышленников является Гилевская роща. 18 июля гид-волонтер Людмила Хромина с командой экскурсантов проложили музыкальный маршрут по тропинкам хвойного леса. Прогулка началась с зажигательных танцев и рассказа об истории создания парка. Погрузившись в изумительную красоту природы, гости прочли стихотворения известных авторов. Яркое шествие притягивало внимание проходящих мимо тюменцев, которые с особым интересом наблюдали за мероприятием.

«Сегодня был такой замечательный день. Нам посчастливилось побывать на экскурсии в Гилевской роще. Хочется выразить слова благодарности гиду — экскурсоводу Людмиле Хроминой и её помощникам. Можно сказать, по традиции всё было очень познавательно, полезно, слушали с таким интересом историю нашей рощи. Провели гимнастику на природе, всего несколько минут, а сколько пользы, положительных эмоций. Музыкальные сюрпризы от Лены Самойловой — выше всяких похвал. Потанцевали и повеселились от всей души. Дорогая Людмила Александровна, от таких экскурсий, театрализованных, хорошо подготовленных, всегда получаем хороший заряд бодрости и оптимизма. Огромное всем спасибо» — поделилась впечатлением Альфира Айтбаева, участница экскурсии.

Присоединиться и стать частью проекта «Гиды 55+. Перезагрузка» может стать каждый тюменец старше 55 лет.

Получить более подробную информацию и быть в курсе мероприятий от «серебряных» волонтеров можно, обратившись по телефону: (3452) 51-77-05 или на официальной странице Благотворительного фонда «Старшее поколение» ВКонтакте.

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