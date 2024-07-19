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Published Сегодня, 13:36

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Updated Сегодня, 13:42

До конца лета в Тюмени перекроют почти все главные дороги города

До конца лета в Тюмени перекроют почти все главные дороги города

19 июля 2024, 13:36
Фото: 1MI
В Тюмени до конца лета будут перекрыты участки дорог на Московском тракте, Николая Семенова, Красных Зорь и Александра Матросова. Такая информация указана на сайте администрации города.

Так например, до 1 сентября нельзя будет проехать по улице Александра Матросова в районе домов №1 и 1, к. 1 из-за ремонта теплосети. Объезды предлагают на улицах Тарская, Шиллера и между кварталов, дворами и переулками.

По той же причине будет закрыта и улица Камчатская, объехать можно по улице Юбилейная.

Со следующей неделе перекроют и Московский тракт. Коснется это подъезда к домам 137 и 141. Предлагают жителям города объезжать по другой стороне тракта.

Полный список перекрытых улиц и то, на какой срок они будут закрыты для движения, можно найти в телеграм-канале администрации города.

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