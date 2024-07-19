До конца лета в Тюмени перекроют почти все главные дороги города

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Так например, до 1 сентября нельзя будет проехать по улице Александра Матросова в районе домов №1 и 1, к. 1 из-за ремонта теплосети. Объезды предлагают на улицах Тарская, Шиллера и между кварталов, дворами и переулками.
По той же причине будет закрыта и улица Камчатская, объехать можно по улице Юбилейная.
Со следующей неделе перекроют и Московский тракт. Коснется это подъезда к домам 137 и 141. Предлагают жителям города объезжать по другой стороне тракта.
Полный список перекрытых улиц и то, на какой срок они будут закрыты для движения, можно найти в телеграм-канале администрации города.