Завершен набор в Общественную молодежную палату при Тюменской городской Думе

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В новый совещательный орган на конкурсной основе вошли 36 молодых тюменцев: 15 человек представлены от Думы, 15 — от администрации и 6 — от партий.
Это результат общей слаженной работы представительных и исполнительных органов власти, фракций Думы, — подчеркнула Светлана Иванова.
Председатель Думы добавила, что в Общественной молодежной палате состоят 15 девушек и 21 парень. Самому младшему члену палаты — 18 лет, самому старшему — 33.
Сплав опыта депутатов и молодости Общественной молодежной палаты будет способствовать успешной реализации нового общественно-политического проекта, — отметила Светлана Владимировна.
Первая рабочая встреча с активистами Общественной молодежной палаты состоится в августе.