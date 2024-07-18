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Published Сегодня, 06:23

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Updated Сегодня, 06:34

Завершен набор в Общественную молодежную палату при Тюменской городской Думе

Завершен набор в Общественную молодежную палату при Тюменской городской Думе

18 июля 2024, 06:23
Фото: Тюменская городская Дума
Председатель городской Думы Светлана Иванова подписала Постановление об утверждении численного состава Общественной молодежной палаты.
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Конкурс

В новый совещательный орган на конкурсной основе вошли 36 молодых тюменцев: 15 человек представлены от Думы, 15 — от администрации и 6 — от партий.

Это результат общей слаженной работы представительных и исполнительных органов власти, фракций Думы, — подчеркнула Светлана Иванова.

Председатель Думы добавила, что в Общественной молодежной палате состоят 15 девушек и 21 парень. Самому младшему члену палаты — 18 лет, самому старшему — 33.

Сплав опыта депутатов и молодости Общественной молодежной палаты будет способствовать успешной реализации нового общественно-политического проекта, — отметила Светлана Владимировна.

Первая рабочая встреча с активистами Общественной молодежной палаты состоится в августе.

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