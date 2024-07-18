Вторичка умирает. Почему «старые» квартиры в Тюмени перестали покупать?

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Отмена, потом пересмотр, а в конце — возвращение льготной ипотеки перевернуло рынок недвижимости. Логично, что до первой отмены до 1 июля был огромный спрос, то после — на вторичке образовалось затишье.
В теории такие тенденции должны привести к снижению цен, но российский рынок может подкинуть такие сюрпризы, что мало не покажется. Корреспонденты «Новых Известий» спросили у экспертов в сфере недвижимости, что можно ждать от столь нестабильного рынка недвижимости.
Главная причина, по словам экспертов — это нежелание людей покупать вторичку в ипотеку. 20% годовых за не новую квартиру — кажется людям невыгодным. Но при этом и продавать недвижимость. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева считает, что многие просто не хотят погашать такую ипотеку и просто купили квартиру по льготной ипотеке в новостройке. А кто-то просто держит деньги на накопительном счете.
При этом у людей резко упало желание продавать квартиры. Дело, по мнению экспертов, в качестве новостроек. Они поставлены на поток, а значит, что недочетов в готовых домах много и проявляются они довольно быстро.
В конце концов, люди предпочитают не рисковать, утверждает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Если есть возможность купить квартиру в новостройке по семейной ипотеке, то зачем рисковать при покупке квартиры на вторичке?
Руководитель магистерской программы «Юрист в сфере управления недвижимостью» Финансового университета при Правительстве РФ Илья Афанасьев указывает на то, что квартиры на вторичке и так уже подешевели. Примерное падение цен началось еще в апреле и составило 2-3%.
Наталья Мильчакова полагает, что отмена льготных программ приведет к перетоку клиентов с первичного на вторичный рынок к началу 2025 года, что поддержит цены на готовое жилье. Наталья Казанцева в качестве аргумента приводит сезонный рост спроса осенью — пока же возможно только небольшое и кратковременное снижение цен.
По словам экспертов, даже при низком спросе на вторичку — можно найти подходящий вариант.
На рынке всегда есть и те продавцы, которым продажа вторичного жилья необходима здесь и сейчас (раздел наследства, вложение средств в бизнес, лечение, переезд за границу и т. д.). Соответственно, чтобы реализовать в необходимые им сроки свое имущество, им придется снижать цену в борьбе за реальных покупателей, которых очень мало на рынке.
Еще хороший способ выбить себе квартиру выгодно — иметь деньги на руках. Продавец всегда будет готов пойти на уступки, если большая часть или даже вся сумма уже есть и покупатель готов ее отдать.
Продавцы выставляют стоимость недвижимости из разряда «хочу такую цифру» и, когда приходит реальный покупатель, предлагает реальные деньги, то на цифрах этот дисконт составляет от 5 до 30%.
К тому же, как указывает управляющий партнер АН «Генератор Недвижимости» Константин Анохин, поддержку ценам окажут собственные программы девелоперов. По его словам, если не будут дешеветь новостройки, не будет дешеветь и вторичка. Скорее, наоборот.
— Застройщики продолжат давать квазиипотечные программы рассрочек, а также субсидированные ставки под 4-8% на срок от одного до пяти лет — с расчетом, что в течение этого времени ставки вернутся на нормальный уровень в 8-10%.
Скорее всего, по-настоящему дешевых квартир уже не будет никогда. Проще всего искать ухищрения или найти риэлтора, который сможет договориться обо всем за вас.