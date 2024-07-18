Вторичка умирает. Почему «старые» квартиры в Тюмени перестали покупать?

Главная причина, по словам экспертов — это нежелание людей покупать вторичку в ипотеку. 20% годовых за не новую квартиру — кажется людям невыгодным. Но при этом и продавать недвижимость. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева считает, что многие просто не хотят погашать такую ипотеку и просто купили квартиру по льготной ипотеке в новостройке. А кто-то просто держит деньги на накопительном счете.