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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

В России зафиксировали рекордное падение спроса на вторичное жилье

Вторичка умирает. Почему «старые» квартиры в Тюмени перестали покупать?

18 июля 2024, 10:32
Фото: Изображение Midjourney

В России зафиксировали рекордное падение спроса на вторичное жилье

Продажи квартир на вторичном рынке за первое полугодие 2024 года упали на 15,5%. Это очень большое снижение спроса, которое в условиях рынка просто обязано сказаться на ценах. Но скажется ли на этот раз — еще большой вопрос.

Отмена, потом пересмотр, а в конце — возвращение льготной ипотеки перевернуло рынок недвижимости. Логично, что до первой отмены до 1 июля был огромный спрос, то после — на вторичке образовалось затишье.

В теории такие тенденции должны привести к снижению цен, но российский рынок может подкинуть такие сюрпризы, что мало не покажется. Корреспонденты «Новых Известий» спросили у экспертов в сфере недвижимости, что можно ждать от столь нестабильного рынка недвижимости.

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Главная причина, по словам экспертов — это нежелание людей покупать вторичку в ипотеку. 20% годовых за не новую квартиру — кажется людям невыгодным. Но при этом и продавать недвижимость. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева считает, что многие просто не хотят погашать такую ипотеку и просто купили квартиру по льготной ипотеке в новостройке. А кто-то просто держит деньги на накопительном счете.

При этом у людей резко упало желание продавать квартиры. Дело, по мнению экспертов, в качестве новостроек. Они поставлены на поток, а значит, что недочетов в готовых домах много и проявляются они довольно быстро.

В конце концов, люди предпочитают не рисковать, утверждает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Если есть возможность купить квартиру в новостройке по семейной ипотеке, то зачем рисковать при покупке квартиры на вторичке?

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А может ли вторичка подешеветь?

Руководитель магистерской программы «Юрист в сфере управления недвижимостью» Финансового университета при Правительстве РФ Илья Афанасьев указывает на то, что квартиры на вторичке и так уже подешевели. Примерное падение цен началось еще в апреле и составило 2-3%.

Наталья Мильчакова полагает, что отмена льготных программ приведет к перетоку клиентов с первичного на вторичный рынок к началу 2025 года, что поддержит цены на готовое жилье. Наталья Казанцева в качестве аргумента приводит сезонный рост спроса осенью — пока же возможно только небольшое и кратковременное снижение цен.

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Когда продавать и когда покупать

По словам экспертов, даже при низком спросе на вторичку — можно найти подходящий вариант.

На рынке всегда есть и те продавцы, которым продажа вторичного жилья необходима здесь и сейчас (раздел наследства, вложение средств в бизнес, лечение, переезд за границу и т. д.). Соответственно, чтобы реализовать в необходимые им сроки свое имущество, им придется снижать цену в борьбе за реальных покупателей, которых очень мало на рынке.

Еще хороший способ выбить себе квартиру выгодно — иметь деньги на руках. Продавец всегда будет готов пойти на уступки, если большая часть или даже вся сумма уже есть и покупатель готов ее отдать.

Продавцы выставляют стоимость недвижимости из разряда «хочу такую цифру» и, когда приходит реальный покупатель, предлагает реальные деньги, то на цифрах этот дисконт составляет от 5 до 30%.
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К тому же, как указывает управляющий партнер АН «Генератор Недвижимости» Константин Анохин, поддержку ценам окажут собственные программы девелоперов. По его словам, если не будут дешеветь новостройки, не будет дешеветь и вторичка. Скорее, наоборот.

— Застройщики продолжат давать квазиипотечные программы рассрочек, а также субсидированные ставки под 4-8% на срок от одного до пяти лет — с расчетом, что в течение этого времени ставки вернутся на нормальный уровень в 8-10%.

Скорее всего, по-настоящему дешевых квартир уже не будет никогда. Проще всего искать ухищрения или найти риэлтора, который сможет договориться обо всем за вас.

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#Александр Смирнов#Общество#Тюмень#Недвижимость#Цены#Вторичный рынок#Ипотека#Новостройки#Спрос#Продажа квартир
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