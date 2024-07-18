Встань и сделай! Самые эффективные способы заставить себя похудеть

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Способы замотивировать себя зачастую кроются именно в голове. Если дать себе четкую цель, то физические силы появятся сами. Четыре самых эффективных способа придать себе сил для достижения силы публикует Newia.ru.
Некоторые фотографии из серии «до и после» буквально поражают — кажется, что на них изображены разные люди. И это отличная мотивация. Стоит поискать такие фотографии в Сети или в профилях популярных блогеров, многие из которых борются с лишним весом и подробно рассказывают об этом процессе.
При этом, достаточно просто считать саму картинку и сказать себе «хочу так же». Необязательно делать то же, что делал человек на фото. Ведь его способы похудения могут быть довольно экстремальными и даже вредными.
Некоторые же предпочитают посмотреть на мотивирующую историю, проникнуться драматичностью и попытаться сделать то же самое. А если брать литературу, то лучше почитать научную, как раз о похудении и эффективном скидывании веса.
Многие приложения на телефоне тоже могут дать мотивацию. В частности те, которые заставляют заниматься спортом. Следят за калориями, учитывают количество шагов. Смотря на эти цифры, мотивация может появиться сама собой.
Придя в сообщество, которое хочет того же, что и вы, справляться со всем будет гораздо проще. Там многие поддержат и дадут лишнюю мотивацию, а некоторые даже могут стать кураторами и следить за вами, чтобы вы достигали результата. Все таки моральная и психологическая поддержка — это очень важно.