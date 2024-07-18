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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Самые эффективные способы заставить себя похудеть

Встань и сделай! Самые эффективные способы заставить себя похудеть

18 июля 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney

Самые эффективные способы заставить себя похудеть

Желание похудеть есть у многих, но при этом не хватает людям и мотивации. Многие просто не могут себя заставить отказаться от вредной еды или пойти заниматься спортом.

Способы замотивировать себя зачастую кроются именно в голове. Если дать себе четкую цель, то физические силы появятся сами. Четыре самых эффективных способа придать себе сил для достижения силы публикует Newia.ru.

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Посмотреть на результат

Некоторые фотографии из серии «до и после» буквально поражают — кажется, что на них изображены разные люди. И это отличная мотивация. Стоит поискать такие фотографии в Сети или в профилях популярных блогеров, многие из которых борются с лишним весом и подробно рассказывают об этом процессе.

При этом, достаточно просто считать саму картинку и сказать себе «хочу так же». Необязательно делать то же, что делал человек на фото. Ведь его способы похудения могут быть довольно экстремальными и даже вредными.

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Вдохновиться историей

Некоторые же предпочитают посмотреть на мотивирующую историю, проникнуться драматичностью и попытаться сделать то же самое. А если брать литературу, то лучше почитать научную, как раз о похудении и эффективном скидывании веса.

Замотивировать телефоном

Многие приложения на телефоне тоже могут дать мотивацию. В частности те, которые заставляют заниматься спортом. Следят за калориями, учитывают количество шагов. Смотря на эти цифры, мотивация может появиться сама собой.

Клуб по интересам

Придя в сообщество, которое хочет того же, что и вы, справляться со всем будет гораздо проще. Там многие поддержат и дадут лишнюю мотивацию, а некоторые даже могут стать кураторами и следить за вами, чтобы вы достигали результата. Все таки моральная и психологическая поддержка — это очень важно.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Лишний вес#Похудение
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