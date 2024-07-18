Встань и сделай! Самые эффективные способы заставить себя похудеть

Придя в сообщество, которое хочет того же, что и вы, справляться со всем будет гораздо проще. Там многие поддержат и дадут лишнюю мотивацию, а некоторые даже могут стать кураторами и следить за вами, чтобы вы достигали результата. Все таки моральная и психологическая поддержка — это очень важно.